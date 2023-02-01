Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 31/1 ở phường Hòa Hiệp Trung khiến cháu bé 2 tuổi tử vong, một người lớn bị phỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 31/1, thượng tá Trần Khắc Quang - trưởng Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào chiều cùng ngày ở phường Hòa Hiệp Trung khiến một người chết, một người bị phỏng nặng.

Cơ quan công an cho biết, khoảng 13h30 ngày 31/1, bà T.T.S. (56 tuổi, ở khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung) phát hiện phòng ngủ trên lầu một của gia đình bốc cháy. Bà S. chạy lên kiểm tra thì thấy con trai là L.T.N.T. (33 tuổi) và cháu gái là L.P.T.A. (2 tuổi) bị phỏng nặng. Nệm gối trong phòng ngủ của hai cha con bị cháy đen.

Căn phòng bị bốc cháy khiến cha và con gái thương vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nghe bà S. hô hoán, người nhà và hàng xóm chạy sang dập lửa, đưa cha con anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, lúc 16h30 cùng ngày, bé A. đã chết. Hiện anh T. đã được gia đình đưa đi bệnh viện ở TP.HCM cứu chữa.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi khám nghiệm hiện trường phòng ngủ, bước đầu lực lượng chức năng phát hiện có mùi xăng, chai chứa xăng và bật lửa.

Một lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Trung cho hay vợ anh T. đã bỏ cha con anh đi cách đây một thời gian. Anh T. làm ăn thất bại nên gần đây rất buồn chán.

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