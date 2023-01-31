Đồng Nai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu lửa

Xã hội 31/01/2023 16:49

Ủy ban nhân dân phường Trung Dũng (TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, vừa tiếp nhận và đưa đi cấp cứu một trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu lửa.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 31/1, UBND phường Trung Dũng (TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, vừa tiếp nhận và đưa đi cấp cứu một trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu lửa. 

Theo đó, sáng cùng ngày, tàu SE1 chuẩn bị vào ga Biên Hòa để dừng đón, trả khách, nhân viên Lê Ngọc Ánh (phụ trách toa số 6) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại gần bậc lên xuống của toa tàu.

Cháu bé được xác định vừa được sinh trước đó ít phút, vẫn còn dây rốn và bị người mẹ cố tình bỏ rơi. Trưởng tàu đã nhiều lần thông báo người thân đến nhận con, nhưng không có ai nhận. 

Đồng Nai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu lửa - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu lửa - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Đồng Nai, trưởng tàu SE1 đã cử 2 nhân viên đường sắt báo cho nhân viên ga Biên Hòa phối hợp với UBND phường Trung Dũng đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND phường Trung Dũng, nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu bé đã ổn định, cán bộ phường đang phối hợp với bệnh viện thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Các nhân viên đường sắt làm việc trên tàu SE1 đã quyên góp một ít tiền để hỗ trợ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi này.

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