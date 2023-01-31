Bé được điều dưỡng Phạm Thị Thùy Mỹ tiếp đón và nhận bệnh, bác sĩ Lê Nguyên Bằng khám, xử trí, trẻ được khai thác đầy đủ tiền sử bệnh, thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán. Tại đây, điều dưỡng chăm sóc, theo dõi toàn trạng theo đúng y lệnh của bác sĩ và hướng dẫn ủ ấm tích cực.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 31/1, Sở Y tế Quảng Ngãi có báo cáo chính thức về trường hợp tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi của tỉnh. Cụ thể, lúc 21h9 ngày 26/1, bệnh nhi T.Đ.L. (3 tuổi, trú tại xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), vào khoa Cấp cứu đa khoa Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Bệnh nhi được bác sĩ thăm khám đầy đủ, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh. Bác sĩ Lê Nguyên Bằng hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy không có dị vật vùng họng, vì vậy, bệnh nhi được chỉ định chụp X-quang phổi thẳng, X-quang cột sống cổ (thẳng, nghiêng).

Người nhà đau đớn trước cái chết của cháu T.Đ.L (3 tuổi) ở Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Lao Động

Sau cuộc hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa hô hấp Huỳnh Duy Thám, bác sĩ Bằng và bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng thống nhất chẩn đoán bệnh nhi bị viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở, chuyển về khoa Nhi hô hấp điều trị.

Bệnh nhân được nhập viện vào khoa Nhi hô hấp lúc 22h35 ngày 26/1. Đến 23h15 cùng ngày, điều dưỡng khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc bệnh nhưng không có bệnh nhi tại buồng và báo cáo bác sĩ trực. Bác sĩ Huỳnh Duy Thám đến khám không có mặt bệnh nhi tại buồng, người nhà tự ý đưa bệnh nhi về nhà.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 4h sáng ngày 27/1, người nhà đưa bệnh nhân nhi nói trên đến khoa Cấp cứu đa khoa của bệnh viện và được nhân viên y tế tua trực chuyển thẳng đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Lúc này, trẻ hôn mê, da tái, mạch cổ không bắt được, huyết áp không đo được, lồng ngực không di động, tim không đập, đồng tử giãn to, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân được Bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thực hiện các biện pháp hồi sức ngừng tuần hoàn hô hấp, sau hơn 1 giờ hồi sức tình trạng bệnh không cải thiện, bệnh nhi tử vong.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi - Ảnh: Vietnmanet

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, tại buổi kiểm thảo tử vong, hội đồng chuyên môn kết luận, bệnh nhi T.Đ.L. được các bác sĩ, điều dưỡng trong tua trực ngày 26/1 tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ, điều trị kịp thời, và đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn.

Nhân viên y tế và tập thể các khoa trong tua trực ngày 26/1 đã phối hợp, làm việc khẩn trương, nhiệt tình, theo dõi sát người bệnh, điều trị tích cực, có thời điểm bệnh diễn tiến tốt hơn nhưng đáng tiếc người nhà bệnh nhi tự ý đưa trẻ về, không được theo dõi sát ở bệnh viện. Khi bệnh nhi quay trở lại bệnh viện thì đã tử vong.

Sở Y tế Quảng Ngãi cũng xác nhận, chưa phát hiện các cá nhân, tập thể khoa có vi phạm.

Về nguyên nhân tử vong, Sở y tế chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân. Người nhà của trẻ đồng ý không mổ tử thi và xin đưa trẻ về nhà.