Không thấy con đâu, cha mẹ chạy đi tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện người dân đã vớt bé từ hồ cá Koi ở quán cà phê lên.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 31/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp gặp tai nạn thương tâm.

Bệnh nhi là một bé trai khoảng 3 tuổi (quê Bình Phước, người dân tộc thiểu số). Thông tin ban đầu, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cha mẹ đưa bé đi chơi, đến một quán cà phê cá Koi tại địa phương. Trong lúc ở quán cà phê, bé chạy chơi tự do xung quanh. Mãi một lúc sau khi không thấy bé, phụ huynh mới tỏa ra tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện người dân đã vớt bé từ hồ cá Koi lên và đang sơ cứu, trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện tỉnh Bình Phước khi đã ngưng tim ngưng thở, không rõ thời gian ngạt thở ở dưới nước bao lâu. Trước tình trạng quá nặng nề, bé được chuyển tiếp lên tuyến cuối ở TPHCM.

Bé trai 3 tuổi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM nhưng không qua khỏi - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ xác định bé đã viêm phổi nặng, không còn hô hấp tuần hoàn. Bệnh nhi được thở máy, dùng thuốc vận mạch, truyền kháng sinh, điều chỉnh các rối loạn nội tạng, dùng mọi biện pháp xử trí tốt nhất có thể và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tuy nhiên sau 2 ngày, bệnh nhi không qua khỏi.

Theo các bác sĩ, trẻ ở lứa tuổi nhỏ khi được đưa đến những khu vực có hồ nước vui chơi cần sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Đã có nhiều trường hợp cha mẹ đưa con đi chơi nhưng xao nhãng sự chú ý, để con lọt xuống nước, dẫn đến hậu quả đau lòng.

"Trách nhiệm người lớn rất quan trọng, cha mẹ cần ở bên cạnh con nhỏ. Không chủ quán cà phê nào theo dõi hoàn toàn được chuyện này cả" - nguồn tin nhận định.

Trước đó vào tháng 8/2022, Bệnh viện Nhi đồng 2 từng tiếp nhận hai bé trai 13 tuổi ngạt nước nguy kịch khi đi tắm hồ bơi ở TPHCM. Theo các bác sĩ, trong trường hợp ngạt quá 4 phút, bệnh nhân sẽ tổn thương não. Nếu ngạt quá 10 phút, bệnh nhân có thể tử vong hoặc may mắn sống sót cũng để lại di chứng não nặng nề.

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa xuân dài ngày, trời nồm ẩm Thời tiết miền Bắc duy trì nhiều nắng, rét khô đến hết ngày 31/1, sau đó khu vực bước vào giai đoạn tăng nhiệt, tuy nhiên sẽ kèm theo mưa phùn và nồm ẩm.

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