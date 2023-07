Theo bà chủ tiệm vàng, hôm đó bà không đem vàng đi cất giữ mà vẫn để ở tủ trưng bày và không khóa tủ. Vụ trộm không gây bất cứ âm thanh nào đáng chú ý khiến gia chủ không phát hiện kịp thời.

Nu bị cảnh sát bắt giữ khi trộm tiệm vàng - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, Nu là nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng ở quận 12, trộm hơn 100 lượng vàng. Sau khi gây án, người này bỏ trốn về Bình Dương và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.