Vào ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng sớm 29/1, bà M.T.P. D. (chủ tiệm vàng Kim Thịnh, phường Thạnh Lộc, quận 12) dậy chuẩn bị mở tiệm kinh doanh như thường ngày thì phát hiện tiệm vàng của mình (ở tầng trệt) có dấu hiệu bị trộm. Kiểm tra, một lượng vàng lớn chuẩn bị để bán trong ngày vía Thần Tài đã bị mất. Cụ thể, số vàng bị lấy trộm gồm khoảng 88 lượng vàng trang sức 18K; 25 lượng vàng trang sức 24K…. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Bà D. cùng người thân đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Theo bà chủ tiệm vàng, hôm đó bà không đem vàng đi cất giữ mà vẫn để ở tủ trưng bày và không khóa tủ. Vụ trộm không gây bất cứ âm thanh nào đáng chú ý khiến gia chủ không phát hiện kịp thời. Nu bị cảnh sát bắt giữ khi trộm tiệm vàng - Ảnh: Zing Theo thông tin từ Zing, vào ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, Nu là nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng ở quận 12, trộm hơn 100 lượng vàng. Sau khi gây án, người này bỏ trốn về Bình Dương và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nu khai tối 28/1, nghi phạm bắt xe ôm từ nhà trọ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đến tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 nhằm mục đích đột nhập vào bên trong lấy tài sản. Khoảng 23h cùng ngày, nghi phạm thấy tiệm vàng đóng cửa, tắt điện nên leo cột điện để nhảy vào mái tôn rồi đi bộ qua ban công tầng 1 tiệm vàng trên. Nu sau đó dùng tua vít phá cửa tầng 1, cắt dây điện phía trước ban công rồi đột nhập vào bên trong. Thấy chìa khóa gắn trên ổ khóa tủ kính đựng vàng, nghi phạm mở khóa, lấy đi toàn bộ nhẫn, dây chuyền, lắc, bộ ximen, kiềng cổ rồi tẩu thoát theo lối đi vào. Nghi phạm cùng tang vật - Ảnh: Zing Số lượng lớn vàng tang vật - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Sau khi gây án, Nu đi bộ ra ngã tư Ga rồi bắt xe ôm để về lại nhà trọ và cất giấu toàn bộ số vàng tại đây. Đến 20h ngày 30/1, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Ngoài vụ trộm trên, Nu khai khoảng thời gian 11/2021, đột nhập vào tiệm Vàng Kim Hưng, đường Phan Đình Giót, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Nghi phạm lấy đi nhiều tài sản gồm lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn vàng rồi đem bán được 780 triệu đồng.

Danh tính của nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng trước ngày Vía Thần Tài ở TP.HCM Vào ngày 31/1, nghi phạm trộm 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12 đã bị phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ

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