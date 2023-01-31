UBND xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ một thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ biển ở xã

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 31/1, UBND xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ một thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ biển ở xã.

Trước đó, vào ngày 30/1, người dân xã Phong Hải trong lúc ra biển đánh cá đầu năm thì phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực thuộc địa phận thôn Hải Đông (xã Phong Hải).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, nay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Phong Hải đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an huyện Phong Điền và các lực lượng liên quan làm rõ.

Bên cạnh đó, qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là nam giới. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được thông tin liên quan đến danh tính.

Hiện tại, chính quyền xã Phong Hải đang tiến hành các thủ tục để chôn cất thi thể nạn nhân trong lúc chờ cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Những chàng trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu "con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân tới tham dự với màn trai giả gái mặt hoa da phấn đeo trống đánh bồng, chiều 30/1 (mùng 9 tháng Giêng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-thi-the-ang-phan-huy-dat-vao-bo-bien-thua-thien-hue-550888.html