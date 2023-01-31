Vào ngày 31/1, nghi phạm trộm 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12 đã bị phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp). Cụ thể, Nu là nghi phạm gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12, TP.HCM, hôm 29/1. Ngoài ra, người này gây ra thêm vụ trộm tiệm vàng khác ở tỉnh Bình Dương vào tháng 11/2021.

Bên cạnh đó, Công an cũng thu hồi các tang vật liên quan bao gồm số lượng lớn vàng trang sức có liên quan. Phạm Văn Nu tại cơ quan công an - Ảnh: Zing Nghi phạm cùng số vàng trong vụ trộm được thu hồi - Ảnh: Zing Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng sớm 29/1, bà M.T.P. D. (chủ tiệm vàng Kim Thịnh, phường Thạnh Lộc, quận 12) dậy chuẩn bị mở tiệm kinh doanh như thường ngày thì phát hiện tiệm vàng của mình (ở tầng trệt) có dấu hiệu bị trộm. Kiểm tra, một lượng vàng lớn chuẩn bị để bán trong ngày vía Thần Tài đã bị mất.

Cụ thể, số vàng bị lấy trộm gồm khoảng 88 lượng vàng trang sức 18K; 25 lượng vàng trang sức 24K…. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Bà D. cùng người thân đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an. Theo bà chủ tiệm vàng, hôm đó bà không đem vàng đi cất giữ mà vẫn để ở tủ trưng bày và không khóa tủ. Vụ trộm không gây bất cứ âm thanh nào đáng chú ý khiến gia chủ không phát hiện kịp thời. Công an thu hồi số lượng vàng tang vật liên quan - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Số lượng lớn vàng tang vật - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Công an phường đã phối hợp Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Camera an ninh trong cửa hàng và các khu vực xung quanh cũng được cơ quan Công an trích xuất. Nghi phạm được xác định là nam giới, người gầy, cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần jean màu xám, mang dép màu đỏ và đeo balo màu đen. Đối tượng này đã leo cột điện ở cạnh tiệm vàng Kim Thịnh rồi trèo qua ban công lầu 1, cạy cửa ban công đi vào nhà, xuống tầng trệt lục lọi lấy vàng. Sau đó, kẻ trộm tẩu thoát ra ngoài bằng lối đã đột nhập.

Bất ngờ vì nguyên nhân khiến người đàn ông ra tay sát hại bác rể ở Ninh Bình Vào ngày 31/1, Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

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