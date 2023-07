Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp).

Cụ thể, số vàng bị lấy trộm gồm khoảng 88 lượng vàng trang sức 18K; 25 lượng vàng trang sức 24K…. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Bà D. cùng người thân đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Theo bà chủ tiệm vàng, hôm đó bà không đem vàng đi cất giữ mà vẫn để ở tủ trưng bày và không khóa tủ. Vụ trộm không gây bất cứ âm thanh nào đáng chú ý khiến gia chủ không phát hiện kịp thời.

Công an thu hồi số lượng vàng tang vật liên quan - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Số lượng lớn vàng tang vật - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Công an phường đã phối hợp Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Camera an ninh trong cửa hàng và các khu vực xung quanh cũng được cơ quan Công an trích xuất. Nghi phạm được xác định là nam giới, người gầy, cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần jean màu xám, mang dép màu đỏ và đeo balo màu đen.

Đối tượng này đã leo cột điện ở cạnh tiệm vàng Kim Thịnh rồi trèo qua ban công lầu 1, cạy cửa ban công đi vào nhà, xuống tầng trệt lục lọi lấy vàng. Sau đó, kẻ trộm tẩu thoát ra ngoài bằng lối đã đột nhập.