Bất ngờ vì nguyên nhân khiến người đàn ông ra tay sát hại bác rể ở Ninh Bình

Xã hội 31/01/2023 10:55

Vào ngày 31/1, Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 31/1, Công an tỉnh Thái Bình cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Bùi Văn Xuân có dấu hiệu tâm thần không ổn định nên vợ của Xuân là chị Vũ Thị Liên đã liên hệ với bà Ngô Thị Luyến (trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để nhờ cúng chữa bệnh cho Xuân.

Bất ngờ vì nguyên nhân khiến người đàn ông ra tay sát hại bác rể ở Ninh Bình - Ảnh 1
Đối tượng Bùi Văn Xuân tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 28/1, chị Liên cùng bố mẹ chồng và một số người trong gia đình đưa Xuân đến nhà ông Đỗ Thế Năng (SN 1962, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là bác rể của chị Liên) với mục đích nhờ ông Năng dẫn sang gặp bà Luyến. Đến trưa cùng ngày, sau khi đến nhà bà Luyến để thống nhất làm lễ cúng vào sáng 29/1, ông Năng cùng gia đình Xuân trở về nhà ông Năng. Sau đó, ông Năng đã cho Xuân và chị Liên ở lại nhà mình, còn gia đình Xuân trở về Ninh Bình.

Biết Xuân có dấu hiệu tâm thần nên vợ ông Năng đã đưa cháu nhỏ về quê ở xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, chỉ để ông Năng ở nhà cùng vợ chồng Xuân. Đến khoảng 5h ngày 29/1, Xuân tỉnh dậy, nói là xuống tầng 1 hút thuốc lào, rồi Xuân đi vào bếp ở tầng 1 lấy 2 con dao. Lúc này, chị Liên và ông Năng đi xuống tầng 1, phát hiện Xuân cầm dao thì Xuân mở cổng, cầm dao bỏ chạy ra đường.

Chị Liên và ông Năng đã tách nhau ra tìm kiếm Xuân. Khi ông Năng quay lại khu vực ngã 3 đường Trần Thánh Tông thì Xuân phát hiện ông Năng tìm mình. Xuân cầm 2 con dao chạy đến chỗ ông Năng, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu ông Năng cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Biết ông Năng đã chết, Xuân vứt dao ở hiện trường rồi lội qua sông, chạy đến đền Thần Cống (thuộc tổ dân phố Đãn Chàng 2, thị trấn Hưng Hà), trèo lên nóc đền.

Bất ngờ vì nguyên nhân khiến người đàn ông ra tay sát hại bác rể ở Ninh Bình - Ảnh 2
Lực lượng công an leo lên nóc đền rồi khống chế Bùi Văn Xuân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận được tin báo, phát hiện sự việc có dấu hiệu giết người, Công an thị trấn Hưng Hà, Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi...

Theo Công an huyện Hưng Hà, khi bị phát hiện, Xuân đang ở trên nóc đền Thần Cống cố thủ, không chịu xuống. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ tiếp cận và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Hà đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở an toàn. Tại đây, Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết Xuân nên đối tượng phải giết một người trong gia đình vợ. Khi thấy ông Năng một mình đuổi theo thì Xuân nảy sinh ý định giết ông Năng và thực hiện hành vi.

Bùi Văn Xuân từng được khám và điều trị liên quan đến bệnh trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội.

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