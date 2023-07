Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 31/1, Công an tỉnh Thái Bình cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Chị Liên và ông Năng đã tách nhau ra tìm kiếm Xuân. Khi ông Năng quay lại khu vực ngã 3 đường Trần Thánh Tông thì Xuân phát hiện ông Năng tìm mình. Xuân cầm 2 con dao chạy đến chỗ ông Năng, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu ông Năng cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Biết ông Năng đã chết, Xuân vứt dao ở hiện trường rồi lội qua sông, chạy đến đền Thần Cống (thuộc tổ dân phố Đãn Chàng 2, thị trấn Hưng Hà), trèo lên nóc đền.

Lực lượng công an leo lên nóc đền rồi khống chế Bùi Văn Xuân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận được tin báo, phát hiện sự việc có dấu hiệu giết người, Công an thị trấn Hưng Hà, Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi...

Theo Công an huyện Hưng Hà, khi bị phát hiện, Xuân đang ở trên nóc đền Thần Cống cố thủ, không chịu xuống. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ tiếp cận và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Hà đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở an toàn. Tại đây, Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết Xuân nên đối tượng phải giết một người trong gia đình vợ. Khi thấy ông Năng một mình đuổi theo thì Xuân nảy sinh ý định giết ông Năng và thực hiện hành vi.

Bùi Văn Xuân từng được khám và điều trị liên quan đến bệnh trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội.