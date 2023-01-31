Hoàn cảnh éo le của hai bố con thầy giáo tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa: Chỉ còn lại mẹ già hơn 70 tuổi

Xã hội 31/01/2023 13:17

Sau khi biết thông tin bố con thầy giáo Lữ Văn Kế tử vong do tai nạn, đại diện chính quyền địa phương đã đến chia buồn và cùng gia đình lo hậu sự cho hai bố con.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Hà Văn Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho hay, sau khi biết thông tin bố con thầy giáo Lữ Văn Kế tử vong do tai nạn, đại diện chính quyền địa phương đã đến chia buồn và cùng gia đình lo hậu sự cho hai bố con.

Ông Nguyệt cho biết, gia đình thầy Kế có hoàn cảnh éo le. Thầy Kế lấy vợ ở làng bên, hai vợ chồng sinh được cháu N. được vài tháng thì vợ chồng bỏ nhau. Suốt hơn chục năm qua thầy Kế một mình chăm sóc, nuôi nấng cháu N. khôn lớn.

Bố thầy Kế cũng đã mất, chỉ còn lại mẹ già hơn 70 tuổi. Một mình thầy Kế phải chăm sóc cả mẹ già và con nhỏ. Được đánh giá là thầy giáo rất hiền lành, ngoài giờ trên lớp thầy Kế chỉ về nhà chăm lo cho gia đình. Đến khi xảy ra sự việc khiến người dân không cầm được nước mắt và thương xót.

Hoàn cảnh éo le của hai bố con thầy giáo tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa: Chỉ còn lại mẹ già hơn 70 tuổi - Ảnh 1
Người dân đến chia buồn cùng gia đình hai bố con thầy Kế - Ảnh: Vietnamnet
Hoàn cảnh éo le của hai bố con thầy giáo tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa: Chỉ còn lại mẹ già hơn 70 tuổi - Ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 10h45 cùng ngày, người dân địa phương đi làm có phát hiện dưới vực sâu cách mặt đường (có lý trình khoảng km 18+750), tỉnh lộ 521B, phía ta luy âm khoảng 20m, thuộc địa phận thôn Cao, xã Lũng Cao có 3 người tử vong và một xe mô tô.

Các nạn nhân gồm: Anh L.V.K. (SN 1982), cháu L.H.H.N. (SN 2012, con đẻ của anh K.) và cháu H.T.P.N. (SN 2010, cháu của anh K.), đều ở thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước. Anh K. là giáo viên công tác tại Trường Mầm non xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.

Hoàn cảnh éo le của hai bố con thầy giáo tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa: Chỉ còn lại mẹ già hơn 70 tuổi - Ảnh 3
Các nạn nhân và xe máy được phát hiện rơi, tử vong cách mặt đường khoảng 30m - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ghi nhận khu vực hiện trường cho thấy, ngay trên vị trí phát hiện thi thể các nạn nhân là đường quanh co, dốc cao, một bên là núi, một bên là vực sâu. Tại đây có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông như: Gương cầu lồi, lan can phản quang, tuy nhiên, do ở khu vực đồi núi nên không có hệ thống đèn đường nên nếu người tham gia giao thông không chú ý rất dễ bị xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

Ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: "Sơ bộ bước đầu xác nhận đây là vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân. Hiện kết luận cuối đang chờ cơ quan điều tra xác định".

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