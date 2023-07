Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 31/1, đại diện lãnh đạo Công an TP.Dĩ An (Bình Dương), thông tin đã khởi tố vụ án cướp tài sản, tạm giam Đàm Quốc Việt (SN 1998, quê Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra về hành vi dùng dao đi cướp đoạt xe máy của người dân.

Theo lãnh đạo Công an TP.Dĩ An, do không liên lạc được với Đàm Quốc Việt, nên bố mẹ của Việt đã nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm vì tưởng rằng con mình bị mất tích. Đến nay, gia đình Việt đã nhận được thông tin con mình bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Quốc Việt hiện đang bị tạm giam - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 18/1 (tức 27 tết), Việt đi xe máy từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9, xã Cư Mốt, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk). Đến 12 giờ trưa cùng ngày, Việt thông tin cho gia đình đã tới Đắk Nông. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà Hà không còn liên lạc được với Việt. Nhiều người thân của chàng trai này đã đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm Việt.

Sau đó, gia đình nhận tin vào ngày 28 tết, Việt đã có hành vi cướp tài sản của người khác và bị Công an P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt. Hiện đang bị tạm giam ở Công an TP.Dĩ An, Bình Dương.

Trong quá trình làm việc với công an, Việt cho là không nhớ số điện thoại của người thân gia đình. Chính vì thế, công an đã gửi công văn về địa phương của Việt.