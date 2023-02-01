Tết đoàn viên cuối cùng của phi công hy sinh vụ rơi máy bay ở Yên Bái: 'Con vừa mới vô ăn Tết 10 ngày, nào ngờ...'

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào lúc 12h9 ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

"Lúc đầu tôi đã linh tính chuyện chẳng lành nhưng chỉ nghĩ Duy bị tai nạn bình thường, trên đường ra sân bay vô tình mở điện thoại đọc tin tức, tôi mới biết con đã hy sinh", ông D. xúc động kể.

Chiều ngày 31/1, gia đình ông D. nhận được điện thoại từ đơn vị thông báo con rể gặp nạn. Sau đó, đồng đội đến nhà đưa vợ chồng ông cùng con gái và 2 con nhỏ của Duy từ Ninh Thuận ra sân bay.

Lúc này, vợ Duy ngã khuỵ, đồng đội đi cùng phải thường xuyên túc trực, động viên. Bên ngoài nhà tang lễ, 2 người đàn ông lớn tuổi thấp thỏm hướng đôi mắt nhìn vào trong, chờ đợi được vào nhìn mặt con trai, con rể mình lần cuối.

Ông D., cha vợ của anh Duy, túc trực tại nhà đại thể thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VTC News, nhắc về con rể, ông D. cho biết Duy là người cẩn thận, sống tình cảm. Duy quen và kết hôn với con gái ông năm 2016, khi anh đang công tác tại Cam Ranh (Khánh Hoà). Sau này, Duy chuyển công tác về Trung đoàn không quân 921 (Yên Bái). Vài năm sau, vợ Duy cũng chuyển ra làm cùng đơn vị với chồng.

Cuối năm ngoái, vợ chồng Đại úy Trần Ngọc Duy dành dụm mua căn nhà nho nhỏ ngay cạnh cơ quan, sau khi sửa sang, nơi đây thành tổ ấm mới của vợ chồng trẻ cùng 2 con. Bao dự định, hoài bão từng được chàng phi công trẻ vạch ra trong tương lai. Ổn định chỗ ở gần đơn vị, Duy lên kế hoạch đưa vợ con về Ninh Thuận đón Tết cùng bố mẹ vợ.

Ông D. tâm sự, sau khi con gái cùng chồng con chuyển hẳn ra Bắc, nhiều năm nay vợ chồng ông D. cũng chỉ đón Tết một mình. Năm nay là lần đầu tiên con rể đưa vợ con về nhà ngoại ăn Tết dài ngày.

"Mọi hồi Duy về cũng chỉ 1-2 ngày thôi chứ không được lâu. Nay Duy về tận gần 10 ngày, trong nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười của con cháu, vợ chồng tôi vui lắm", trên gương mặt đượm buồn của ông D. khẽ ánh lên niềm hạnh phúc khi nhớ lại cái Tết đoàn viên vừa qua.

Nhiều chiến sĩ đang lặng lẽ chuẩn bị tang lễ cho phi công Trần Ngọc Duy mới hy sinh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vài ngày trước Duy trở về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ, vợ con anh vẫn ở lại thêm với ông bà ngoại ít hôm. Trước khi đi, Duy hẹn với bố vợ "gần đơn vị con có quán cà phê mới khai trương, hè này bố ra con đưa bố đến đó", ông D. vẫn nhớ như in câu nói của con nhưng tiếc là con rể chẳng thể thực hiện được lời hứa với bố vợ mình.

Đáp xuống sân bay Nội Bài, ông D. về đơn vị của con. Chứng kiến hiện trường vụ rơi máy bay, tim ông đau thắt, mọi hy vọng của ông đã tan biến. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 1/2, sau lễ viếng, linh cữu của Đại úy phi công Trần Ngọc Duy được di quan về quê nhà Thái Nguyên.