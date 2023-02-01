Người thân của phi công hy sinh vụ rơi máy bay ở Yên Bái: Vợ khóc ngất trước cổng nhà, 2 con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện

Xã hội 01/02/2023 07:54

Sau khi nghe tin dữ từ phi công Trần Ngọc Duy, chị Võ Hoàng Minh Phương - vợ của đại úy Duy xuống xe, khóc ngất trước cổng nhà. Hai con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện khiến người nhà, đồng đội và người dân đến thăm hỏi không kìm được nuớc mắt.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhà của đại úy Duy cách cổng đơn vị là Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân khoảng 100 mét. Không khí tang thương, lạnh giá bao trùm ngôi nhà nhỏ. Sát cánh cùng gia đình đại úy Duy lúc này là những đồng đội, lãnh đạo đơn vị. Việc hậu sự được trao đổi kỹ với bố mẹ đẻ của đại uý Duy.

22h22 phút, chiếc xe 16 chỗ chở bố mẹ vợ, vợ và hai con gái của đại uý Duy từ sân bay Nội Bài về đến nhà ở phố Trần Bình Trọng, Nam Cường, thành phố Yên Bái. Bà nội và người thân ra bế hai cháu nhỏ. Chị Võ Hoàng Minh Phương - vợ của đại úy Duy xuống xe, khóc ngất trước cổng nhà. Hai con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện khiến người nhà, đồng đội và người dân đến thăm hỏi không kìm được nuớc mắt.

23h đêm, bố đẻ của đại uý Duy gọi điện, trao đổi cùng Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921, bày tỏ nguyện vọng được đưa ra vị trí phi công gặp nạn và hy sinh. Nguyện vọng của gia đình được chỉ huy đơn vị đáp ứng ngay lập tức.

23h25 phút, các đồng đội vẫn túc trực bên gia đình bất chấp cái lạnh. Chiếc xe chở người nhà ra vị trí phi công gặp nạn quay trở lại. Mẹ của đại úy Duy khóc nấc. Đến 0h ngày 1/2, người nhà và vợ của đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn con, chồng lần cuối trước khi nhập quan.

Người thân của phi công hy sinh vụ rơi máy bay ở Yên Bái: Vợ khóc ngất trước cổng nhà, 2 con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện - Ảnh 1
Vợ của đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn con, chồng lần cuối trước khi nhập quan - Ảnh: Báo Tiền Phong
Người thân của phi công hy sinh vụ rơi máy bay ở Yên Bái: Vợ khóc ngất trước cổng nhà, 2 con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện - Ảnh 2
Ông D., bố vợ phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: VTC News

Trên chuyến xe ra bệnh viện, chị Phương kể hai vợ chồng về nhà vợ ở Ninh Thuận ăn Tết từ 24 tháng Chạp. Đây là cái Tết đầu tiên đại uý Trần Ngọc Duy được ăn Tết trọn vẹn cùng vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. "Mùng bốn Tết, anh Duy bay ra trước để mùng năm lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ Bảy tới (14 tháng Giêng) sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con, vậy mà...", chị Phương nghẹn ngào.

Vợ đại úy Duy nói chồng mình từ bé đã có ước mơ làm phi công. Thuở nhỏ, vì bị say xe, Duy đòi bố mẹ mua ghế xoay tập luyện, quyết tâm vượt qua và thi vào phi công.

Đại úy Duy được đồng đội cho biết là người có trình độ bay rất tốt. Trước khi chuyển công tác ra Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy có trình độ bay giỏi khi còn học tập và thực hiện nhiệm vụ ở Khánh Hòa, Ninh Thuận.

"Mới đầu nghe tin, em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương. Đến giờ vẫn không tin Duy đã hy sinh. Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin 'bố đi bay nhé' và nhà gần đơn vị nên hầu như không khóa cửa nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy", vợ đại úy Duy khóc.

Theo thông tin từ Ban tổ chức tang lễ đại Trần Ngọc Duy, lễ truy điệu, lễ viếng được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái từ 7h sáng 1/2. Sau đó, linh cữu đại úy Duy sẽ được đưa về hỏa táng tại quê nhà Thái Nguyên.

Người thân của phi công hy sinh vụ rơi máy bay ở Yên Bái: Vợ khóc ngất trước cổng nhà, 2 con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện - Ảnh 3
Sát cánh cùng gia đình đại úy Duy lúc này là những đồng đội, lãnh đạo đơn vị - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 12h09 ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. 

Lúc 12h27, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công Duy hy sinh.

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Nén nỗi đau thương, người thân của đại úy - phi công Trần Ngọc Duy không ngờ tin dữ đến với gia đình, bởi mấy ngày trước gia đình còn đón Tết đoàn viên bên nhau. Đây cũng là năm đầu tiên cả gia đình anh Duy về nhà vợ đón Tết dài ngày như thế.

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