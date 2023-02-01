Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng

Xã hội 01/02/2023 10:40

Trong tang lễ của thiếu tá Trần Ngọc Duy, người vợ trẻ Võ Hoàng Minh Phương và mẹ đẻ của vẫn không tin vào sự ra đi của thiếu tá Duy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, từ tối 31/1 đến rạng sáng 1/2, tại nhà đại thể thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, những người đồng chí, đồng đội thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đang nỗ lực làm công tác chuẩn bị tang lễ cho đại úy - phi công Trần Ngọc Duy.

Gia đình và đơn vị quyết định tổ chức lễ tang cho đại úy - phi công Trần Ngọc Duy theo nghi thức Quân đội. Đại diện và lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang quân đội, công an, tỉnh Yên Bái đến phúng viếng, chia sẻ mất mát với gia đình thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy vào sáng 1/2.

Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 1
Di ảnh của thiếu tá Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 2
Tiễn biệt phi công hy sinh do rơi máy bay Su-22 ở Yên Bái - Ảnh: Báo Tiền Phong
Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 3
Lãnh đạo các đơn vị quân đội gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, họ hàng, người thân thiếu tá Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Tiền Phong
Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 4
Ánh mắt rưng rưng, nghẹn lời của bố đẻ thiếu tá phi công hy sinh - Ảnh: Báo Tiền Phong
Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 5
Người vợ trẻ Võ Hoàng Minh Phương và mẹ đẻ của thiếu tá Trần Ngọc Duy vẫn không tin vào sự ra đi của thiếu tá Duy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lễ viếng từ hồi 8 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 1/2. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ cùng ngày. Di tang và hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ TP.Thái Nguyên.

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sỹ quan trước thời hạn từ Đại úy lên Thiếu tá.

Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 6
Ảnh: Báo Tiền Phong
Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 7
Ảnh: Báo Tiền Phong
Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 8
Nhiều người không ngăn nổi sự xúc động và những giọt nước mắt nghẹn ngào khi phải tiễn đưa người thân, hay người đồng đội thân yêu của mình - Ảnh: Báo Dân Việt
Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 9
Rất đông các đồng đội và người quen đến chia buồn cùng gia đình Đại úy Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, vào 12 giờ 9 phút ngày 31-1, máy bay Su 22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Lúc 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, sau đó, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Xúc động lễ tang của phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Yên Bái: Người vợ trẻ vẫn không tin vào sự ra đi của chồng - Ảnh 10
Đại uý Trần Ngọc Duy chụp ảnh kỷ niệm với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Trung tướng phi công Phạm Tuân - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không-Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời cùng cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với phi công Trần Ngọc Duy và gia đình.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy, sinh năm 1992, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trú tại phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh hiện là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

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Vào sáng ngày 1/2, lễ tang thiếu tá Trần Ngọc Duy diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Lễ viếng bắt đầu từ 8h sáng.

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