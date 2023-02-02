Quảng Nam: Nguyên nhân nhà của 4 hộ nghèo, 1 hộ chính sách cháy rụi lúc rạng sáng

Lãnh đạo xã A Xan (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy hàng loạt ngôi nhà của người dân ở địa phương.
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Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phòng, vào ngày 2/2, Đồn biên phòng A Xan, huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy, thiêu rụi nhiều nhà dân tại thôn A Râng, xã Axan, huyện Tây Giang.
Cụ thể, vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 2/2, tại thôn A Râng, xã Axan, huyện Tây Giang đã thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà rương (một loại nhà giống nhà sàn, theo cách gọi của đồng bào nơi đây-PV) và 3 căn nhà bếp của 5 hộ gia đình. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy là do bà con đốt củi sưởi ấm.
Sau khi phát hiện đám cháy, Đồn biên phòng A Xan đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và bà con nhân dân trên địa bàn hỗ trợ chữa cháy, di chuyển đồ đạt ra khỏi vùng có nguy cơ bị cháy lan. Đến hơn 5 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, để hỗ trợ các hộ khắc phục và ổn định đời sống ban đầu, UBND huyện Tây Giang đã hỗ trợ 4 triệu đồng/ 1 hộ hộ; UBND xã Axan hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng và Đồn Biên phòng Axan hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng.
Hiện nay, Đồn Biên phòng A Xan đang phối hợp với Công an huyện điều tra nguyên nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.