Quảng Nam: Nguyên nhân nhà của 4 hộ nghèo, 1 hộ chính sách cháy rụi lúc rạng sáng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phòng, vào ngày 2/2, Đồn biên phòng A Xan, huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy, thiêu rụi nhiều nhà dân tại thôn A Râng, xã Axan, huyện Tây Giang.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 2/2, tại thôn A Râng, xã Axan, huyện Tây Giang đã thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà rương (một loại nhà giống nhà sàn, theo cách gọi của đồng bào nơi đây-PV) và 3 căn nhà bếp của 5 hộ gia đình. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy là do bà con đốt củi sưởi ấm.