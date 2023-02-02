Quảng Ninh: Tàu neo đậu để sửa chữa phát nổ khiến 8 công nhân bị bỏng

Xã hội 02/02/2023 13:16

Vụ nổ xảy ra vào ngày 2/2 tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard (xã Tiền Phong, TX Quảng Yên, Quảng Ninh).

Theo thông tin từ Vietnamnet, vụ nổ xảy ra vào 8h45 ngày 2/2 tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard (xã Tiền Phong, TX Quảng Yên, Quảng Ninh).

Cụ thể, tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68 nghìn tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard phát nổ tại hầm số 5.

Vụ nổ khiến 8 công nhân đang làm việc tại đây bị bỏng. Các nạn nhân đều là công nhân thuộc phân xưởng vỏ 3, quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định và Hải Phòng.

Quảng Ninh: Tàu neo đậu để sửa chữa phát nổ khiến 8 công nhân bị bỏng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, danh tính các nạn nhân gồm: Lê Duy Tới (39 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Tuyến (38 tuổi, quê Nghệ An), Võ Xuân Ngọc (44 tuổi, quê Hà Tĩnh), Phạm Văn Nghĩa (34 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Hữu Tần (47 tuổi, quê Hà Tĩnh), Đặng Khắc Hùng (40 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Thanh (40 tuổi, quê Nghệ An), Đỗ Ngọc Tuấn Đỏ (44 tuổi, quê Hải Phòng).

Hiện tại, 8 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Quảng Ninh: Tàu neo đậu để sửa chữa phát nổ khiến 8 công nhân bị bỏng - Ảnh 2
Xe cứu hoả được điều động đến hiện trường để ứng cứu - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc,  Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Cao Tường Huy đã chỉ đạo TX Quảng Yên, ngành y tế, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tiến hành dập tắt đám cháy, xác định nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ.

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân.

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