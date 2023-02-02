Vào ngày 2/2, Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bé gái khoảng 6 tháng tuổi ở TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 2/2, Cơ quan điều tra Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé gái tử vong bất thường.

Cụ thể, vào sáng ngày 2/2, bé gái khoảng 6 tháng tuổi (ngụ trong hẻm Bà Hom, quận 6) được người nhà đưa đến bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu, sau đó tử vong.

Bé gái ở quận 6 tử vong nghi bị bạo hành - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến hơn 14h30 cùng ngày, Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người trong gia đình để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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