TP.HCM: Bé gái 6 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi vấn bị bạo hành

Xã hội 02/02/2023 15:46

Vào ngày 2/2, Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bé gái khoảng 6 tháng tuổi ở TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 2/2, Cơ quan điều tra Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé gái tử vong bất thường.

Cụ thể, vào sáng ngày 2/2, bé gái khoảng 6 tháng tuổi (ngụ trong hẻm Bà Hom, quận 6) được người nhà đưa đến bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu, sau đó tử vong.

TP.HCM: Bé gái 6 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi vấn bị bạo hành - Ảnh 1
Bé gái ở quận 6 tử vong nghi bị bạo hành - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
TP.HCM: Bé gái 6 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi vấn bị bạo hành - Ảnh 2
Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến hơn 14h30 cùng ngày, Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người trong gia đình để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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