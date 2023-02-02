Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ cùng tập thể các khoa phòng đã tập trung mọi nguồn lực về trang thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc, vật tư để hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho các người bệnh.

Người bệnh Đinh Văn Tưởng bị chấn thương cột sống nặng, sốc tủy, liệt hoàn toàn tứ chi, liệt cơ hô hấp, đã được phẫu thuật, hiện tạị đang được hồi sức tích cực khoa Hồi sức tình trạng còn rất nặng. 4 người bệnh còn lại điều trị tại khoa chấn thương 1, tình trạng sức khỏe có tiến triển tốt.

Hiện nay, người bệnh Nguyễn Văn Hưởng bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực, chấn thương bụng sau khi được phẫu thuật và hồi sức tích cực theo nguyện vọng gia đình người bệnh đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Danh sách bệnh nhân vụ lật xe trên Đèo Cón, Tân Sơn đang điều trị tại BVĐK tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tổ Công tác xã hội của BVĐK tỉnh Phú Thọ đã nắm bắt tình hình và trực tiếp hàng ngày hỏi thăm động viên sức khỏe người bệnh và gia đình người bệnh.

Ngoài ra, Tổ Công tác xã hội cũng lên các phương án hỗ trợ người bệnh cả về vật chất và tinh thần như: Phối hợp với Khoa Dinh Dưỡng hỗ trợ cho người bệnh chế độ ăn bệnh lý để đảm bảo tốt nhất về mặt dinh dưỡng cũng như về thể chất, hỗ trợ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ về kinh phí điều trị cho các người bệnh và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các tấm lòng hảo tâm.

Do tình trạng của các người bệnh vẫn còn phải điều trị lâu dài, đặc biệt là trường hợp của bệnh nhân Đinh Văn Tưởng nên Tổ Công tác xã hội, BVĐK tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, báo cáo của UBND huyện Tân Sơn cho biết, xe khách 29F-00791 khởi hành từ huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) đi Bắc Ninh, đến khu vực đèo Cón (Phú Thọ) thì gặp nạn, đâm vào ta-luy dương rồi lật ngang. Xe do nam tài xế sinh năm 1983 điều khiển cùng một phụ xe, chở chủ yếu người dân ở Bắc Yên trở lại làm việc tại các doanh nghiệp ở Bắc Ninh sau kỳ nghỉ Tết.

Hiện tại, Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.