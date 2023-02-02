Thông tin MỚI về vụ tàu đang sửa chữa phát nổ ở Quảng Ninh khiến 8 công nhân bị bỏng

Xã hội 02/02/2023 20:35

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tàu đang sửa chữa phát nổ ở Quảng Ninh để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 2/2, sau một thời gian điều trị bước đầu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 5 trong 8 công nhân bị thương trong vụ tàu chở hàng đang trong quá trình sửa chữa bất ngờ phát nổ đã được chuyển lên Hà Nội. 3 người khác bị thương nhẹ hiện vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

5 công nhân được chuyển lên bệnh viện trên Hà Nội đều bị thương, bị bỏng nặng. Theo Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, tại thời điểm tiếp nhận vào sáng nay, qua chuẩn đoán sơ bộ, có 5 trong 8 công nhân bị bỏng nặng. Trong đó, các công nhân Lê Duy Tới, Nguyễn Văn Tuyến, Võ Xuân Ngọc, Phạm Văn Nghĩa bị bỏng nhiệt toàn thân độ hai ba, diện tích >60%. Công nhân Hoàng Hữu Tần bị bỏng nhiệt vùng đầu mặt, tay phải độ hai diện tích 10%. Những công nhân này ngay sau đó được chuyển tới Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều trị, trước khi chuyển lên Hà Nội.

3 công nhân còn lại bị thương nhẹ hơn hiện vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, sức khỏe ổn định, có thể nói chuyện bình thường.

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Ông Tô Xuân Thao (trái) - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh - đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Báo Lao Động

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các công nhân bị tai nạn và đại diện gia đình có công nhân bị tai nạn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao đã đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí và Trung tâm Y tế thị xã Quảng Ninh thăm, trao tiền ủng hộ với mỗi công nhân bị tại nạn 1 triệu đồng.

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Con tàu đang sửa thì bất ngờ phát nổ khiến 8 công nhân bị thương - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 8h45 ngày 2/2, hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn, thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội), đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ phát nổ. Tại hiện trường xác định 8 nạn nhân bị thương, bỏng (đều là công nhân Phân xưởng vỏ 3, Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, ông Cao Tường Huy – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã chỉ đạo thị xã Quảng Yên, ngành Y tế, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tiến hành dập tắt đám cháy, xác định nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ.

Về nguyên nhân vụ tai nạn hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, nhưng theo thông tin ban đầu, các công nhân này bị bỏng do dính phải dầu khi phát hỏa.

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