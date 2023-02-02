Ông Trần Ngọc Côn, bố Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy nghẹn ngào cảm ơn Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn không quân 371, Trung đoàn không quân 921, chính quyền địa phương đã cùng gia đình tổ chức lễ tang, đưa tiễn nam phi công về nơi an nghỉ cuối cùng. "Con trai tôi đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội, sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình", ông Côn nói.

Người thân và đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim, TP Thái Nguyên - Ảnh: Báo Dân Trí

Người thân, bạn bè, nhân dân địa phương rơi nước mắt khi đến viếng Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Dân Việt

Sự ra đi đột ngột của Duy khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau khi cử hành nghi lễ, trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và đồng đội, linh cữu của thiếu tá Trần Ngọc Duy được thả từ từ xuống huyệt mộ. Suốt quá trình di chuyển từ nhà ra nghĩa trang, chị Phương - vợ thiếu tá Trần Ngọc Duy luôn phải có người bên cạnh dìu đỡ. Người vợ trẻ 26 tuổi dường như không còn đủ sức để khóc.

Đồng đội thiếu tá Duy phải liên tục vỗ về, động viên để xoa dịu nỗi đau cho chị. Ánh mắt thẫn thờ của chị khiến những người có mặt tại buổi tiễn đưa đều thấy cảm thương.

Tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim (TP Thái Nguyên), đồng đội và người thân tiến hành nghi lễ hạ huyệt, nói lời vĩnh biệt Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Dân Trí

Khi làm lễ hạ huyệt, lãnh đạo đơn vị, đồng đội và gia đình, người thân của Thiếu tá Trần Ngọc Duy đều lặng người - Ảnh: Báo Dân Trí

Trong thời khắc vĩnh biệt chồng, Thiếu úy Võ Hoàng Minh Phương (26 tuổi) được người thân dìu đỡ - Ảnh: Báo Dân Trí

Vợ thiếu tá Trần Ngọc Duy khóc ngất sau khi hoàn tất thủ tục chôn cất chồng - Ảnh: Dân Trí

Thiếu úy Võ Hoàng Minh Phương khóc nghẹn khi cùng người thân trong gia đình rải đất lên phần mộ của chồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Thiếu tá Tạ Thị Lương, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân, không giấu nổi giọt nước mắt: "Ở đơn vị, Duy là người hiền lành, tốt tính, sống chan hòa, tình cảm với tất cả mọi người. Trong công việc, Duy là người vô cùng nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết, trách nhiệm, do đó luôn được đồng đội và cấp trên yêu quý, tin tưởng".

Thiếu tá Tạ Thị Lương cho biết thêm, thiếu tá Duy sinh ra trong gia đình có hai anh em trai, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Là anh cả, Duy là niềm tự hào của cả gia đình. Duy hiện có hai con gái, bé lớn 6 tuổi, bé thứ hai năm nay mới 13 tháng tuổi. Sự ra đi đột ngột của Duy khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót, đặc biệt là mẹ và vợ của Duy. Sau khi nhận được tin buồn của Duy, người thân và đồng đội thường xuyên túc trực bên cạnh để động viên gia đình.

"Từ hôm qua đến nay, sức khỏe, tinh thần của mẹ và vợ Duy không được ổn định. Mẹ của Duy không thể ra nghĩa trang để đưa tiễn con lần cuối, chỉ có vợ Duy đưa tiễn chồng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Với một người trẻ tuổi như vậy, sự ra đi của chồng là một nỗi đau và mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được" - thiếu tá Tạ Thị Lương chia sẻ.

Đồng đội chào tiễn biệt Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Dân Trí

Anh họ của thiếu tá Duy cho biết, sau khi nhận được tin dữ, người thân phải thường xuyên làm công tác tinh thần cho mẹ và vợ Duy. Thi hài của Duy được đưa về Thái Nguyên từ ngày 1/2 và được hỏa táng tại nhà tang lễ An Lạc Viên. Tất cả các thủ tục đều được bên Quân đội lo liệu.