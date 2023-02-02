Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối

Xã hội 02/02/2023 19:47

Vào chiều ngày 2/2, người thân và đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim, Thái Nguyên. Sự ra đi đột ngột của Duy khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót, đặc biệt là mẹ và vợ của Duy.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào đúng 14h30 ngày 2/2, xe chở linh cữu thiếu tá Trần Ngọc Duy - phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Yên Bái xuất hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim (xã Thịnh Đức, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy (31 tuổi) là Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội, Phi công cấp 3, Su-22, Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. 

Ông Trần Ngọc Côn, bố Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy nghẹn ngào cảm ơn Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn không quân 371, Trung đoàn không quân 921, chính quyền địa phương đã cùng gia đình tổ chức lễ tang, đưa tiễn nam phi công về nơi an nghỉ cuối cùng. "Con trai tôi đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội, sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình", ông Côn nói.

Bà Vũ Thị Thúy (49 tuổi, mẹ Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy) khóc ngất, liên tục gọi tên con trai: "Duy ơi, mẹ biết sống sao đây con ơi". 

Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 1Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 2
Người thân và đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim, TP Thái Nguyên - Ảnh: Báo Dân Trí
Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 3
Người thân, bạn bè, nhân dân địa phương rơi nước mắt khi đến viếng Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Dân Việt
Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 4
Sự ra đi đột ngột của Duy khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau khi cử hành nghi lễ, trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và đồng đội, linh cữu của thiếu tá Trần Ngọc Duy được thả từ từ xuống huyệt mộ. Suốt quá trình di chuyển từ nhà ra nghĩa trang, chị Phương - vợ thiếu tá Trần Ngọc Duy luôn phải có người bên cạnh dìu đỡ. Người vợ trẻ 26 tuổi dường như không còn đủ sức để khóc.

Đồng đội thiếu tá Duy phải liên tục vỗ về, động viên để xoa dịu nỗi đau cho chị. Ánh mắt thẫn thờ của chị khiến những người có mặt tại buổi tiễn đưa đều thấy cảm thương.

Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 5
Tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim (TP Thái Nguyên), đồng đội và người thân tiến hành nghi lễ hạ huyệt, nói lời vĩnh biệt Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Dân Trí
Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 6
Khi làm lễ hạ huyệt, lãnh đạo đơn vị, đồng đội và gia đình, người thân của Thiếu tá Trần Ngọc Duy đều lặng người - Ảnh: Báo Dân Trí
Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 7
Trong thời khắc vĩnh biệt chồng, Thiếu úy Võ Hoàng Minh Phương (26 tuổi) được người thân dìu đỡ - Ảnh: Báo Dân Trí
Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 8
Vợ thiếu tá Trần Ngọc Duy khóc ngất sau khi hoàn tất thủ tục chôn cất chồng - Ảnh: Dân Trí
Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 9
Thiếu úy Võ Hoàng Minh Phương khóc nghẹn khi cùng người thân trong gia đình rải đất lên phần mộ của chồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Thiếu tá Tạ Thị Lương, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân, không giấu nổi giọt nước mắt: "Ở đơn vị, Duy là người hiền lành, tốt tính, sống chan hòa, tình cảm với tất cả mọi người. Trong công việc, Duy là người vô cùng nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết, trách nhiệm, do đó luôn được đồng đội và cấp trên yêu quý, tin tưởng".

Thiếu tá Tạ Thị Lương cho biết thêm, thiếu tá Duy sinh ra trong gia đình có hai anh em trai, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Là anh cả, Duy là niềm tự hào của cả gia đình. Duy hiện có hai con gái, bé lớn 6 tuổi, bé thứ hai năm nay mới 13 tháng tuổi. Sự ra đi đột ngột của Duy khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót, đặc biệt là mẹ và vợ của Duy. Sau khi nhận được tin buồn của Duy, người thân và đồng đội thường xuyên túc trực bên cạnh để động viên gia đình.

"Từ hôm qua đến nay, sức khỏe, tinh thần của mẹ và vợ Duy không được ổn định. Mẹ của Duy không thể ra nghĩa trang để đưa tiễn con lần cuối, chỉ có vợ Duy đưa tiễn chồng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Với một người trẻ tuổi như vậy, sự ra đi của chồng là một nỗi đau và mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được" - thiếu tá Tạ Thị Lương chia sẻ.

Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối - Ảnh 10
Đồng đội chào tiễn biệt Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Dân Trí

Anh họ của thiếu tá Duy cho biết, sau khi nhận được tin dữ, người thân phải thường xuyên làm công tác tinh thần cho mẹ và vợ Duy. Thi hài của Duy được đưa về Thái Nguyên từ ngày 1/2 và được hỏa táng tại nhà tang lễ An Lạc Viên. Tất cả các thủ tục đều được bên Quân đội lo liệu.

Nghẹn lòng trước hình ảnh chiếc mũ vỡ kính của của phi công Trần Ngọc Duy tìm thấy tại hiện trường sau chuyến bay cuối cùng

Nghẹn lòng trước hình ảnh chiếc mũ vỡ kính của của phi công Trần Ngọc Duy tìm thấy tại hiện trường sau chuyến bay cuối cùng

Chiếc mũ bay của anh Duy được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Kính mũ đã vỡ, quai vẫn còn gắn kèm mặt nạ dưỡng khí. Trên đỉnh mũ có mảnh giấy dán băng keo ghi tên chủ nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Rơi máy bay Su-22 khiến 1 phi công hy sinh phi công Trần Ngọc Duy tang lễ phi công Trần Ngọc Duy tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?