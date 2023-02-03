Lien quan đến vụ nam sinh tử vong thương tâm ở hâm chui, lực lượng chức năng cho biết vẫn đang tiến hành điều tra tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Thông tin từ Zing vào sáng 3/2, Đội CSGT số 7 và Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một cán bộ điều tra, bước đầu chưa thể khẳng định có phương tiện khác va chạm với chiếc xe máy do em V.T.D. (sinh năm 2006) điều khiển. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực trên có mưa khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế, đây bước đầu được nhận định là một phần nguyên nhân của sự cố trên.

Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: Báo VietNamNet

Đồng thời, cơ quan công an cũng cho biết khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát giao thông. “Chúng tôi đang thông báo để tìm camera hành trình của phương tiện qua khu vực này trong thời điểm đó”, vị này nói.

Trước đó như báo VietNamNet đã đưa tin vào hồi 7h sáng cùng ngày, em V.T.D. (SN 2006, học sinh một trường chuyên ở Hà Nội), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AB-245.XX, đi theo hướng Thanh Xuân - Hà Đông. Đến ngang số nhà 454 đường Nguyễn Trãi (hầm chui Thanh Xuân) thì xảy ra tai nạn.

Phương tiện và thi thể của nạn nhân - Ảnh: Zing

Hậu quả, nam sinh V.T.D. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 đã cử lực lượng ra hiện trường, phân luồng và phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân giải quyết theo quy định của pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nam-sinh-tu-vong-o-ham-chui-tim-camera-hanh-trinh-xac-inh-tinh-huong-552359.html