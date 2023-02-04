Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Công an tiến hành thụ lý vụ việc

Xã hội 04/02/2023 07:16

Liên quan đến vụ bé Hạo Nam bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, mới đây Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đang thụ lý vụ việc để xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào chiều ngày 3/2, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đang thụ lý vụ việc bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m tại công trình cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi (Thanh Bình, Đồng Tháp) theo thẩm quyền. Hiện tại, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án.

Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Công an tiến hành thụ lý vụ việc - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Hiện tại, sau khi công tác cứu hộ, cứu nạn hoàn thành, các đơn vị liên quan đã đưa các máy móc, thiết bị phục vụ cứu hộ ra khỏi công trình cầu Rọc Sen. Đồng thời, Sở GTVT Đồng Tháp đang cho thiết kế, đề xuất phương án xử lý kỹ thuật liên quan đến mố cầu có trụ bê tông đã kéo lên. Các mố, trụ khác vẫn thi công bình thường.

Trước đó như phía Zing News đã đưa tin vào 11h30 trưa 31/12/2022, một nhóm trẻ em 11-12 tuổi đi vào công trường thi công cầu kênh Rọc Sen và được bảo vệ phát hiện, đưa ra khỏi công trình. Tuy nhiên, 20 phút sau đó, thời điểm công trường dừng thi công để công nhân nghỉ trưa, nhóm trẻ tiếp tục vào công trường. 11h55, bé Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012)/ đã rơi vào lòng cọc ống D500 tại mố MA có đường kính cọc ngoài 500 mm, đường kính phía trong cọc là 250 mm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng cứu hộ trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm duy trì sự sống và bảo đảm an toàn cho bé. Oxy liên tục được bơm vào lòng ống, sử dụng các loại thiết bị chuyên dùng để có thể kéo cọc lên cứu cháu bé.

Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Công an tiến hành thụ lý vụ việc - Ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và đại diện các sở, ngành đến thắp hương cho bé Thái Lý Hạo Nam và động viên, thăm hỏi gia đình ngay sau khi thi thể cháu bé được đưa lên - Ảnh: Zing News

Tuy nhiên, điều kiện địa chất phức tạp khiến các phương án cứu hộ liên tục phải thay đổi vẫn không mang lại kết quả, bởi cọc đã được đóng sâu 35 m trong lòng đất nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Mục tiêu ban đầu được đặt ra là cứu sống cháu bé, song đến ngày 4/1, các cơ quan chức năng xác định cháu bé đã tử vong do đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp.

Ông Thái Văn Tấn Tài (cha của bé Thái Lý Hạo Nam) đồng ý ký biên bản ghi nhận vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong và thống nhất để lực lượng cứu nạn, cứu hộ thực hiện các phương án đưa thi thể cháu bé ra khỏi lòng trụ bê tông.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bê tông là sự việc đáng tiếc, hy hữu.

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