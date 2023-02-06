Mới đây trên đoạn qua huyện Bến Lức (Long An), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi người đàn ông bị xe tải tông văng xa 10 m, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 22h ngày 5/2, tài xế T.Q.T. (30 tuổi, quê Trà Vinh) lái xe tải mang biển số 84C-055.83 chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng Tiền Giang về TP.HCM.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Khi đến địa phận huyện Bến Lức (Long An), xe tải bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 54K4-0215 do ông T.H.V. (61 tuổi, quê Cà Mau) cầm lái, chạy ngược chiều trên cao tốc.

Cú va chạm khiến người đàn ông văng xa 10 m, tử vong tại chỗ. Giao thông hướng miền Tây về TP.HCM ùn tắc kéo dài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, nhận được tin báo lực lượng CSGT Đội số 7 có mặt phối hợp cơ quan chức năng điều tiết giao thông, khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo anh Nguyễn Lê Duy (Thạnh Đức, huyện Bến Lức) người dân sinh sống cặp tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trước đây ở 2 đầu đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương luôn có bảo vệ canh xe máy lưu thông vào, nhưng sau khi cao tốc ngừng thu phí, thì xuất hiện nhiều trường hợp xe máy liên tục lưu thông lên đây, có trường hợp vô tình đi nhầm nhưng cũng có trường hợp cố tình đi vào dù đã được cảnh báo.

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