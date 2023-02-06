Đắk Nông: Cha dượng dùng súng bắn tử vong con riêng của vợ

Xã hội 06/02/2023 10:17

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, cha dượng đã lấy súng tự chế bắn thẳng vào đầu con riêng của vợ là công an huyện khiến anh này tử vong ngay sau đó dù đã được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 6/2, VKSND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đã cử kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện tổ chức điều tra về vụ án cha dượng bắn con riêng của vợ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5-2, tại nhà ông N.V.D. (SN 1981, ngụ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) tổ chức cúng rằm tháng giêng.

Tại đây, ông Nguyễn Sỹ Lộc (SN 1958, bố dượng của anh D.) và vợ là bà N.T.X. xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh N.V.H. (SN 1987, em ruột của anh D.) là cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Tuy Đức chở vợ và các con đến nhà anh D. để ăn cơm.

Đắk Nông: Cha dượng dùng súng bắn tử vong con riêng của vợ - Ảnh 1
Cây súng được hung thủ sử dụng để bắn chết anh H. - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Trong lúc ăn cơm, biết được mâu thuẫn giữa ông Lộc và mẹ mình là bà N.T.X), nên anh H. có lời qua tiếng lại và can ngăn ông Lộc thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 19h20’ cùng ngày, ông Lộc bỏ về nhà (cách nhà anh D. khoảng 15m), lấy một khẩu súng tự chế mang sang nhà anh D. và chĩa thẳng vào đầu anh H. bóp cò. Hậu quả, anh H. chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Đức khẩn trương đến bảo vệ hiện trường, bắt giữ đối tượng. 

Cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế dài 1,09m, 1 vỏ đạn đã sử dụng và 1 hộp đạn bên trong còn 8 viên đạn chưa sử dụng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lộc, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức thu giữ thêm 8 viên đạn và 2 hộp đạn (bên trong không có đạn).

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