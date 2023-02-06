Lời khai của người lái thuyền vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong

Xã hội 06/02/2023 10:45

Liên quan đến vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong thương tâm, mới đây anh Nguyễn Trường Chinh - người lái thuyền đã có những lời khai chi tiết về sự việc diễn ra vào ngày hôm đó.

Theo thông tin từ Zing vào ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM xác định lại hiện trường, xác định cơ quan thụ lý vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) tử vong. Các đơn vị cũng phối hợp lấy lời khai lái thuyền Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để làm rõ nguyên nhân sự cố.

Bước đầu, lái thuyền khai sáng 5/2, anh Chinh điều khiển thuyền chở theo 12 người hướng từ chùa Phước Long đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa để trả khách.

Lời khai của người lái thuyền vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Chiếc thuyền bị lật - Ảnh: Zing 

Khi rời bến cách chùa Phước Long khoảng 200 m, đến km 31+600 trên sông Đồng Nai, thuyền xảy ra va chạm với sà lan chở container do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến thuyền chở khách lật úp, toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông. Nạn nhân Nguyễn Thị Hương tử vong do đuối nước.

“Thấy sà lan chạy theo đường thẳng, Chinh nghĩ sẽ vượt qua trước mũi nhưng không vượt kịp nên xảy ra tai nạn. Bước đầu, Chinh cũng khai tất cả 12 người khách đều mặc áo phao, riêng chị Hương do thuyền bị lật úp nên bị kẹt lại và tử vong”, cảnh sát cho biết.

Lời khai của người lái thuyền vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Nhân Dân 

Thông tin từ báo Nhân Dân cho biết thêm đến 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm khu vực xảy ra tai nạn, xác định vị trí khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Hương. Sáng cùng ngày, chị Hương cùng người thân đi thuyền từ bến đò Xưa qua chùa Châu Đốc 3, lúc trên đường trở về thì không may gặp nạn.

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