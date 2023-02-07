Mới đây trên địa bàn TP.Thủ Đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe container trên đường số 14 (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) làm 1 người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân dính chặt vào xe container.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 7/2, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, anh L.T.T (34 tuổi, quê Đắk Lắk) chạy xe máy trên đường số 14 (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) hướng từ đường Linh Trung đi Quốc lộ 1. Khi đến giao lộ với đường số 15 thì xe máy bất ngờ va chạm vào hông của chiếc xe container đang lùi từ đường số 15 ra đường số 14.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm cú va chạm mạnh làm anh T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện chắn giữa ngã tư, thi thể nạn nhân cùng xe máy dính chặt vào xe container.

Thi thể nạn nhân bị dính chặt vào xe container - Ảnh: Báo Thanh Niên

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau tai nạn, tài xế xe container được đưa về trụ sở chờ làm rõ.

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