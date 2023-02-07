Tài xế chạy trốn lực lượng chức năng, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi gây tai nạn

Xã hội 07/02/2023 16:20

Vi phạm nồng độ cồn, bị dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng Kiều Văn Tâm đã không chấp hành mà điều khiển xe tốc độ cao lao thẳng vào tổ công tác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 7/2, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Kiều Văn Tâm (SN 1994, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai) để điều tra việc người này không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe máy tốc độ cao tông thẳng vào CSGT.

Tài xế chạy trốn lực lượng chức năng, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi gây tai nạn - Ảnh 1
Kiều Văn Tâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Trước đó, tối 6/2, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khi làm nhiệm vụ tại quốc lộ 4E, thuộc tổ 8, phường Nam Cường, TP Lào Cai, đã phát hiện nam thanh niên đi xe máy Honda Air Blade chở theo 1 người với tốc độ cao, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Quách Văn Trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà phóng xe lao thẳng vào tổ công tác, tông thiếu tá CSGT.

Tài xế chạy trốn lực lượng chức năng, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi gây tai nạn - Ảnh 2
Nam cảnh sát giao thông bị tông trọng thương - Ảnh: Zing News

Thông tin từ Zing News cho biết cú tông mạnh khiến thiếu tá Trường bị hất văng xuống đường, đa chấn thương, nứt hộp sọ. Thiếu tá CSGT Quách Văn Trường ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ở TP Hà Nội.

Tài xế Kiều Văn Tâm (sinh năm 1994) và người ngồi sau là Vũ Quang Vinh (sinh năm 1993, cùng ở thành phố Lào Cai), bị cảnh sát tạm giữ sau đó. Cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy có nồng độ cồn ở mức 0,303 mg/l khí thở.

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