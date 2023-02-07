Thông tin MỚI vụ chủ nuôi chó thả rông đánh người ở TP.HCM

Xã hội 07/02/2023 11:36

Chủ nuôi chó thả rông đánh người ở TP.HCM có khả năng nhận án phạt hình sự lên đến 3 năm tù.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, những ngày gần đây, dư luận vẫn đang xôn xao trước vụ việc xảy ra tại chung cư Q7 Saigon Riverside (phường Phú Thuận, quận 7, TP. HCM) vào tối 2/2 vừa qua. Một người chủ nuôi chó đã hành hung, đấm vào mặt người đàn ông khi ông này có hành động đẩy con chó không đeo rọ mõm tránh xa con mình.

Sự việc xảy ra khiến dư luận bức xúc, đặc biệt là các bậc làm cha mẹ, bởi thực tế đã có rất nhiều vụ việc chó nhà nuôi cắn trẻ, để lại những hậu quả hết sức thương tâm. Vậy dưới góc nhìn của pháp luật, người đàn ông nuôi chó có hành vi hành hung người khác, trong khi vật nuôi không đeo rọ mõm, sẽ bị xử lý như thế nào?

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Cảnh hành hung được cắt ra từ clip - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Mới đây TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, Khoản 3 Điều 66 của Luật chăn nuôi 2018 quy định, chủ nuôi chó, mèo cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, đồng thời chủ vật nuôi cũng phải giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y.

Các biện pháp bảo đảm an toàn hiện nay bao gồm đeo rọ mõm cho chó; xích giữ chó khi ra đường và một số biện pháp khác. Khoản 1 Điều 7 Nghị định 05/2007/NĐ-CP về Phòng, chống bệnh dại ở động vật cũng quy định: "Tất cả chó, mèo trong diện tiêm phòng bắt buộc phải được tiêm vaccine phòng bệnh dại theo quy định của cơ quan thú y".

"Người vi phạm về nuôi chó có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp không tiêm phòng, không quản lý chó nơi công cộng để chó cắn người dẫn đến hậu quả chết người thì chủ vật nuôi có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định an toàn nơi đông người theo điều 295 bộ luật hình sự.

Trường hợp đưa chó ra nơi công cộng mà không có người dắt, không xích (thả rông) mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi mang chó ra nơi công cộng không đảm bảo an toàn có thể bị phạt tiền 2.000.000 đồng: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó; không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng...

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TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Ảnh: Báo Dân Việt

Như vậy, có thể thấy người đàn ông này thả chó ra sảnh chung cư là hành vi vi phạm pháp luật, với hành vi này thì người đàn ông này sẽ bị xử phạt hành chính đến 2.000.000 đồng. Hành vi này còn thể hiện ý thức kém trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an toàn công cộng", Luật sư phân tích.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm luật sư cho rằng, đáng lẽ với tình huống như vậy thì chủ vật nuôi phải xin lỗi hai bố con nhưng thật bất ngờ người đàn ông này lại tấn công cha của cháu bé khiến anh này ngã xuống sàn. 

"Hành vi của chủ vật nuôi thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây bức xúc dư luận. Bởi vậy, trong trường hợp người đàn ông bị thương tích có đơn đề nghị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích, đồng thời kết quả giám định thương tích cho thấy có tỷ lệ thương tích thì dù thương tích dưới 11% cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ. Trường hợp bị xử lý hình sự thì người đàn ông này sẽ phải đối mặt với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", luật sư Cường nhấn mạnh.

Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cũng cho hay, ngoài việc bị xử lý hình sự với chế tài có thể tới 3 năm tù thì người đàn ông này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và bồi thường một khoản tiền tổn thất về tinh thần không quá 50 tháng lương cơ bản. 

"Hành vi của người đàn ông chủ vật nuôi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của nạn nhân. Điều đáng chú ý là chỉ vì cứu giúp, che chở cho con mình và người đàn ông này đã bị đánh thương tích. Hành vi côn đồ trước mặt trẻ em như vậy là rất đáng trách, đáng lên án. Sự việc này sẽ tạo ra cú sốc tâm lý đối với cháu bé và đối với cha của cháu bé. 

Sự việc được lan tỏa trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Hành vi của chú vẫn nuôi rõ ràng không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Mặc dù sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông này đã tỏ ra hối lỗi, xin lỗi người bị hại và không còn gì để bào chữa cho hành vi sai trái của mình. Tuy nhiên cũng cần phải có mức xử lý phù hợp để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Xử lý vụ việc này như thế nào, xử lý đến đâu trước tiên sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại", luật sư nhấn mạnh. 

Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho hay, hành vi đánh người của chủ vật nuôi thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây bức xúc dư luận. Trong trường hợp người đàn ông bị thương tích có đơn đề nghị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích, đồng thời kết quả giám định thương tích cho thấy có tỷ lệ thương tích thì dù thương tích dưới 11% cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ. Trường hợp bị xử lý hình sự thì người đàn ông này sẽ phải đối mặt với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

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