Thông tin MỚI vụ án cặp vợ chồng thương vong tại nhà riêng tại Thanh Hoá: Khởi tố vụ án 'Giết người'

Xã hội 08/02/2023 09:31

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng thương vong ở Thanh Hóa, mới đây lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người" xảy ra tại xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 6/2, tại nhà ông Chu Huy Hưng (SN 1978, ngụ thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông) người dân phát hiện bà Chu Thị Thắng (SN 1978; vợ ông Hưng) tử vong và bên cạnh là ông Hưng đang bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 dao phay, 1 dao gọt hoa quả và 1 kéo, trên sàn nhà có nhiều vết máu.

Thông tin MỚI vụ án cặp vợ chồng thương vong tại nhà riêng tại Thanh Hoá: Khởi tố vụ án 'Giết người' - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, chị Chu Thị Thắng bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, cổ. Anh Chu Huy Hưng cũng bị nhiều vết thương ở vùng ngực, bụng, cổ; hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Được biết, trước đây, anh Hưng thường xuyên uống rượu, có biểu hiện rối loạn tâm thần và một số bệnh lý nền liên quan đến sức khoẻ như suy gan, viêm tuỵ, tiểu đường, dạ dày; hiện đang được hưởng chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2019.

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án "Giết người" để điều tra, xử lý vụ việc.

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