Hà Nội: Cháy lớn ở cơ sở massage ở quận Long Biên, nhiều người mắc kẹt trên tầng thượng

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra tại cơ sở massage có địa chỉ ngõ 1 Việt Hưng (Phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên điều động 2 xe cứu hoả tới hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội.

Thời điểm xảy ra sự việc, một số người trong cơ sở massage đã leo lên tầng cao nhất ra tín hiệu cầu cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm, ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng với diện tích khoảng 150m2. Đám cháy được xác định bùng phát tại căn phòng rộng khoảng 8m2 ở tầng 3.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời trao đổi thông tin vụ cháy với chủ cơ sở và nắm được những người trong cơ sở đã di chuyển lên mái nhà. Chỉ huy chữa cháy đồng thời triển khai 1 mũi tiếp cận nơi có khói để tổ chức chữa cháy; 1 mũi tiếp cận mái nhà hướng dẫn 6 người ở trên đó di chuyển xuống tầng 1.

Lực lượng chức năng giải cứu người gặp nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Cùng với đó, chỉ huy chữa cháy chỉ đạo các lực lượng Công an phường, dân phòng và các lực lượng chức năng… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh cơ sở.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai lực lượng phương tiện, đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức thoát khói cho công trình và hướng dẫn được 6 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn.

Sự cố cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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