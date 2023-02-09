Mới đây trên địa bàn TP.Hạ Long đã xảy ra trường hợp tai nạn đau lòng khi hai đứa trẻ tử vong trong hồ cá cảnh.

Theo thông tin từ Zing vào đêm 8/2, đại diện UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh, xác nhận về vụ việc đuối nước làm hai cháu nhỏ tử vong.

Khoảng 17h30 chiều cùng ngày, cháu L.K.N. và Đ.A.K. (cùng 4 tuổi, trú khu 7, phường Cao Xanh) ra khỏi nhà chơi. 30 phút sau, không thấy hai cháu về nhà, gia đình tổ chức đi tìm kiếm.

Thông tin từ báo Tin Tức cho biết thêm đến 19 giờ, anh Cao Văn Lệ (sinh năm 1994, sống tại tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện tại bể cá Koi nhà mình có hai cháu bé nằm nổi trên mặt bể cá. Anh Lệ đã vớt hai cháu lên và đưa đi viện cấp cứu. Song do ngạt nước trong thời gian khá lâu, hai cháu đã không qua khỏi.

Ảnh minh họa: Báo Tin Tức

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND phường Cao Xanh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các đoàn thể đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc hỗ trợ, động viên gia đình hai cháu nhỏ.

Chính quyền, các lực lượng chức năng của phường Cao Xanh và thành phố Hạ Long đã có mặt tại hiện trường cùng gia đình lo hậu sự cho hai cháu.

Qua vụ việc đau lòng này, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần để ý và có biện pháp bảo vệ con em mình an toàn hơn, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

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