Liên quan đến sự cố vỡ hồ nước thải ở Kon Tum, sau hàng giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 9/2, UBND tỉnh Kon Tum đã nhận được báo cáo sơ bộ về sự cố vỡ hồ xử lý nước thải tại Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) khiến một công nhân mất tích nhiều ngày liền và thi thể mới được tìm thấy sáng nay 9/2.

Người bị nạn là công nhân Mai Văn Lập (47 tuổi). Các cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng. Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin ban đầu từ báo Dân Trí vào khoảng 0h55 ngày 5/2, hồ xử lý môi trường số 2 trong khuôn viên Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum) đã xảy ra sự cố vỡ hồ khiến ông Mai Văn Lập (47 tuổi, công nhân môi trường của công ty) bị nước cuốn mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã huy động toàn bộ lực lượng cùng máy móc, thiết bị đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân; đồng thời báo cho lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để biện pháp khắc phục những hồ xử lý môi trường nguy cơ xảy ra sạt lở.

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