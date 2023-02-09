Thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Việt Nam cử 5 cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM sang ứng cứu

Xã hội 09/02/2023 17:38

Liên quan đến thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, công an TP.HCM cử năm cán bộ có kinh nghiệm trong cứu hộ cứu nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu hộ động đất.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào chiều 9/2, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết sau khi nhận được lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị đã điều động 5 cán bộ chiến sĩ tức tốc ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà Nội cùng tham gia đoàn công tác thực hiện nghĩa vụ quốc tế cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Việt Nam cử 5 cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM sang ứng cứu - Ảnh 1

Thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Việt Nam cử 5 cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM sang ứng cứu - Ảnh 2
 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TPHCM tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo đó 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc PC07 Công an TPHCM tham gia nghĩa vụ quốc tế cứu nạn cứu hộ gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1981, Phó đội trưởng Đội 3), Đại úy Nguyễn Trường Nam (sinh năm 1987, cán bộ Đội 3), Thượng úy Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1988, cán bộ Đội 3), Thượng úy Nguyễn Nhật Phương (sinh năm 1994, cán bộ Đội 3) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo (sinh năm 1980, cán bộ Đội Khu vực 1).

Đại diện PC07 Công an TPHCM cho biết, 5 cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đều có trình độ chuyên môn cao, từng tham gia nhiều nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc.

“Lực lượng sang nước bạn cùng những thiết bị cần thiết để làm nhiệm vụ quốc tế. Các cán bộ chiến sĩ sẽ đi làm nhiệm vụ đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới về” - đại diện PC07 Công an TPHCM cho biết.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm theo kế hoạch, năm cán bộ PCCC thuộc Công an TP.HCM sẽ di chuyển ra Hà Nội để tập hợp cùng đoàn 20 người thuộc lực lượng công an.

Thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Việt Nam cử 5 cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM sang ứng cứu - Ảnh 3
Cán bộ PCCC và CNCH có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Đoàn tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đều là những chuyên gia trong lực lượng cứu hộ cứu nạn của cả nước. Theo dự kiến, tối cùng ngày, đoàn sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để cùng lực lượng cứu hộ nước bạn và các nước khác khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn kẹt lại trong trận động đất để đưa ra ngoài.

Trước đó, ngày 06/2/2023, một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã xảy ra tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, tâm chấn nằm ở thị trấn Pazarcik (tỉnh Kahramanmaras). Các khu vực lân cận tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 6 đợt dư chấn tiếp theo. Trận động đất đã gây thiệt hại đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đến thời điểm hiện tại, số người chết trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 15.000 người.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới được huy động tối đa để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, chạy đua tìm người sống sót còn kẹt trong trận động đất.

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