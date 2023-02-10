Mới đây đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh ở Nghệ An ngồi trên đường, trong tình trạng không mặc áo và bị 2 nữ sinh khác dùng chân đạp vào người, đầu, mặt, túm tóc kéo khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Thông tin từ Zing cho biết vào chiều 9/2, mạng xã hội xuất hiện clip hơn 1 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn học đánh dã man. Theo nội dung clip, nữ sinh bị đánh ngồi trên đường, liên tục bị túm tóc, hứng chịu những cú đạp chân vào người, mặt từ nhóm bạn.

Nữ sinh bị cởi đồ rồi quay clip - Ảnh: Zing

Cạnh đó, một số nữ sinh khác đứng xem và cười nói. Đáng buồn hơn, một nữ sinh vô tư "tạo dáng" trước ống kính khi biết có người đang quay clip.

Ngay khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nhóm học sinh này. Clip này sau đó đã được gỡ bỏ khỏi tài khoản Facebook người đăng ban đầu.

Nữ sinh lớp 7 bị túm tóc đánh không thương tiếc - Ảnh: Báo Dân Việt

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, nhóm nữ sinh đánh bạn trong clip là học sinh lớp 7, trường THCS Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo nhà trường cho biết, hiện tại nhà trường đã nắm bắt được thông tin vụ việc, đang phối hợp công an để làm rõ.

Bước đầu xác định có 3 nữ sinh trong clip là học sinh lớp 7, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tiến Thủy, cách phường Quỳnh Phương khoảng 20km.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-nu-sinh-lop-7-bi-anh-hoi-ong-lot-o-du-lien-tuc-khoc-loc-van-xin-554344.html