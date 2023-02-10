Mới đây nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định, kho chứa đồ nhựa ở Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hiện có 1 người chết và 1 người bị thương.

Thông tin từ báo VTC News cho biết một số người dân sống gần cảng cá thuật lại vụ việc vào lúc 7h15 ngày 10/2 phát hiện có khói bốc lên từ một nhà kho của trong cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) nên hô hoán dập lửa và báo với cơ quan chức năng.

Cửa nhà kho bị khóa nên người dân và bảo vệ công ty không thể chữa cháy. Lúc này, có hai người vẫn đang mắc kẹt ở bên trong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường, tổ chức dập lửa.

Thông tin từ báo VOV cho biết thêm vụ cháy làm 2 bị người bị thương nặng do ngạt khí đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến 9 giờ 30 phút, một nạn nhân bị thương đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, kho chứa đồ nhựa bị cháy đen, nhiều thùng xốp bị thiêu rụi. Hiện trường vụ cháy đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phong tỏa để điều tra làm rõ.

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