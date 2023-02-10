Liên quan đến vụ học sinh lớp 3 bị xe đưa đón cán tử vong, mới đây nhất trưởng phòng giáo dục lên tiếng về vụ việc.

Theo thông tin từ báo VietNamNet về việc em C., lớp 3/18, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp bị xe ô tô đón từ nhà cô giáo N. đến trường cán tử vong, ông Minh nói: “Rất đáng tiếc, đây là mất mát quá lớn cho gia đình học sinh cũng như nhà trường. Phòng GD-ĐT đã đến động viên, chia buồn với gia đình em C.”. Theo ông Minh, việc đảm bảo an toàn cho học sinh đã được triển khai từ lâu. Chính quyền tỉnh Đồng Nai, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, chính quyền TP. Biên Hoà và phòng GD-ĐT thành phố thường xuyên nhắc nhở. Hai hôm nay trong các cuộc họp, Phòng liên tục nhắc nhở các trường về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường, đặc biệt việc đưa đón học sinh.

“Biên Hoà đang chịu áp lực lớn về việc tăng dân số cơ học. Vì vậy việc đảm bảo học 2 buổi cũng như tổ chức bán trú cho học sinh chưa đầy đủ. Một số trường có học sinh đông, khó tổ chức dạy hai buổi nên phải dạy 1 buổi từ thứ 2 đến thứ 7 để đảm bảo chương trình”. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet Theo ông Minh, nhiều phụ huynh là công nhân có nhu cầu gửi giáo viên chăm sóc con vào buổi trưa. Vì vậy, tại nhiều trường, giáo viên thường đưa học sinh về nhà ăn nghỉ trưa rồi quay lại trường học. Phòng GD-ĐT luôn yêu cầu việc đưa rước học sinh phải đúng quy định của Sở Giao thông Vận tải.

Đối với trường hợp cô N. tự thuê xe đưa học sinh ở Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, ông Minh khuyên, trước mắt cô N. cần phải thăm hỏi động viên gia đình học sinh, còn việc đúng sai sẽ phải chờ cơ quan điều tra. Trước đó như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin vào khoảng 12h35 ngày 8/2, xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 chở học sinh đến trước cổng Trường tiểu học Hà Huy Giáp (khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho các em xuống xe. Sau đó, xe này lùi lại không may va chạm với em P.Q.C., 8 tuổi, học sinh lớp 3/18 Trường tiểu học Hà Huy Giáp, khiến học sinh này tử vong tại chỗ. Xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 là loại xe 32 chỗ, hạn đăng kiểm còn tới ngày 20/6/2023. Xe do một cô giáo thuê đưa rước học sinh từ trường về nhà cô và ngược lại. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Biên Hòa đã cử cán bộ điều tra đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân trước khi có quyết định xử lý. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm, kết quả giám định về dấu vết, giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước thủ tục điều tra theo quy định. Ngoài ra, Công an TP Biên Hòa cũng đã lấy lời khai của tài xế xe đưa rước để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, công an xác định tai nạn xảy ra là do lỗi vô ý của tài xế thiếu quan sát khi lùi xe đã va vào cháu P.Q.C. khiến nạn nhân bị cán chết.

TP.HCM: Mâu thuẫn trong trường lớp, nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh dã man trong nhà vệ sinh Mới đây đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 8 tại TP.HCM bị bạn học túm tóc, tát liên tục vào mặt rồi bị quật ngã, đấm đá dã man đang khiến nhiều người phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-hoc-sinh-lop-3-bi-xe-ua-on-can-tu-vong-554563.html