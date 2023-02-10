Hà Nội: Nỗ lực giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 25m, đường kính 50cm

Xã hội 10/02/2023 15:48

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa kịp thời cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang sâu hơn 25 m, bán kính 50 cm.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào chiều 10/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng nước. Dù lực lượng cứu nạn gặp khó khăn khi tiếp cận giếng sâu 25m với đường kính 50cm nhưng nạn nhân vẫn được giải cứu thành công.

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày (10/2), do bất cẩn anh Phùng Thế Bản (sinh năm 1982 ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị ngã xuống giếng nước bỏ hoang tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có tiền sử về bệnh thần kinh và trong lúc đi lại bất cẩn đã ngã xuống giếng nước.

Hà Nội: Nỗ lực giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 25m, đường kính 50cm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTC News 

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo cáo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Ba Vì huy động 2 xe đặc chủng cùng 14 chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn.

Thông tin từ báo VTC News cho biết tại hiện trường, lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do giếng nước sâu hơn 25 m, bán kính giếng 50 cm rất nhỏ, hẹp, khó tiếp cận.

10 phút sau, lực lượng cứu nạn tiếp cận được nạn nhân và đưa anh B. ra khỏi giếng nước. Nạn nhân được sơ cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng.

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