Bắc Giang: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng nghỉ, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người không khỏi phần ám ảnh

Xã hội 11/02/2023 08:06

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, nạn nhân được xác định là anh T.T.L (SN 2001) quê ở xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Được biết, nạn nhân đã thuê phòng của nhà nghỉ Thanh Thủy từ 18 giờ ngày 8/2. Cả ngày 9/2 và 10/2 không thấy anh L ra ngoài, chủ nhà nghỉ lấy chìa khóa sơ cua mở thì anh L đã chốt trong. 

Thấy có điềm chẳng lành, chủ nhà nghỉ nhìn qua khe cửa sổ thấy anh L đã tử vong trong tư thế treo cổ cùng chiếc khăn tắm. 

Bắc Giang: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng nghỉ, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người không khỏi phần ám ảnh - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Bắc Giang 

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Công an thị trấn Nếnh thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cơ quan công an đã cử cán bộ đến bảo vệ hiện trường; phối hợp với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân huyện lập biên bản vụ việc. 

Cùng ngày, thi thể của anh L đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê tổ chức hậu sự, mai táng theo phong tục địa phương. 

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