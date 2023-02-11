Thi thể một nam sinh vừa được phát hiện tại dòng suối thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào tối 10/2, lãnh đạo UBND xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu) cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tại dòng suối thuộc xóm Chiềng Châu, người dân phát hiện một nam thanh niên trong tình trạng đã tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Qua xác minh, nạn nhân tên là D.Q.M (SN 2006, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang học tại trường THPT L.T.T.

Thi Thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa lên bờ - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Thông tin từ báo Lao Động, vị lãnh đạo xã cũng cho biết, nạn nhân gặp nạn khi đang đi du lịch cùng đoàn của nhà trường. Dòng suối tại nơi phát hiện thi thể nam thanh niên rất sâu và đã có biển cảnh báo.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

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