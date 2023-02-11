Nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh hội đồng trong lớp, bạn bè đứng xung quanh cổ vũ

Xã hội 11/02/2023 16:18

Mới đây nhất một đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học. Sự việc được xác định xảy ra tại Trung tâm giáo dục thường xuyên ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 11/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp ngay trong lớp học. Sự việc xảy ra tại lớp học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Clip cho thấy một nữ sinh bị nhiều bạn nữ lao vào túm tóc, tát tới tấp vào đầu, mặt. Khi nữ sinh ngã ra nền lớp học, nhóm bạn vẫn không chịu dừng lại. Đặc biệt hơn, nhiều học sinh khác đứng chứng kiến, không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại, một số em còn cổ vũ.

Phát hiện sự việc, nhà trường đã triệu tập các em liên quan lên làm việc, viết bản tường trình và yêu cầu kiểm điểm.

Nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh hội đồng trong lớp, bạn bè đứng xung quanh cổ vũ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin từ báo Dân Trí, sáng 11/2 ông Hoàng Đình Chín, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân xác nhận, sự việc xảy ra hôm qua (10/2) tại cơ sở này. 5 học sinh liên quan đều học cùng một lớp 10.

"Mâu thuẫn xảy ra vào giờ ra chơi sau tiết học thứ 3. Từ lời nói chửi nhau qua lại, nhóm 4 em nữ hay chơi với nhau xông vào đánh em nữ kia.

Nữ sinh bị đánh không gặp thương tích nặng, hiện tinh thần ổn định. Trong vụ việc này, chúng tôi cũng rất buồn vì nhiều em học sinh trong lớp vô cảm", ông Chín nói.

Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã triệu tập các em liên quan, yêu cầu làm bản tường trình, kiểm điểm. Ban đầu, những học sinh này quanh co chối tội.

"Mãi sau các em mới nhận lỗi. Vì hôm nay (11/2) là ngày nghỉ nên đầu tuần sau, nhà trường sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng để xử lý kỷ luật học sinh liên quan", ông Chín thông tin thêm.

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