Thông tin MỚI vụ vụ nam sinh đuối nước khi đi ngoại khóa cùng nhà trường: Đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc

Xã hội 11/02/2023 18:07

Liên quan đến vụ nam sinh đuối nước thương tâm khi đi ngoại khóa cùng nhà trường, mới đây lực lượng chức năng cho biết nạn nhân đã lén đi tắm suối cùng bạn nên mới dẫn đến kết cục trên.

Theo thông tin từ Zing News, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin về vụ học sinh tử vong khi đi ngoại khóa cùng nhà trường. Hiện tại, Sở GD&ĐT đang yêu cầu nhà trường làm báo cáo về sự việc, ngay sau khi có báo cáo chúng tôi sẽ thông tin lại”.

Chiều 10/2, người dân phát hiện một nạn nhân trong tình trạng đã tử vong tại một dòng suối thuộc xóm Chiềng Châu.

Nạn nhân được xác định là em D.Q.M. (17 tuổi, trú xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội), đang là học sinh lớp 11 trường THPT L.T.T.

Thông tin MỚI vụ vụ nam sinh đuối nước khi đi ngoại khóa cùng nhà trường: Đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News 

Được biết, nam sinh này đuối nước khi đang đi du lịch cùng đoàn của nhà trường. Dòng suối tại nơi phát hiện thi thể nam thanh niên rất sâu và đã có biển cảnh báo.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết thêm vào ngày 11/2, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã bàn giao thi thể nam sinh lớp 11 cho gia đình đưa về mai táng.

Nạn nhân được xác định là em D.Q.M. trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội - học sinh lớp 11, trường THPT L.T.T.

Thông tin MỚI vụ vụ nam sinh đuối nước khi đi ngoại khóa cùng nhà trường: Đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc - Ảnh 2
Thi thể nam sinh được phát hiện tại dòng suối thuộc huyện Mai Châu - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Cả trường L.T.T có 15 lớp với 602 học sinh tham dự buổi ngoại khóa (trong đó có lớp của em M). Trưa cùng ngày, học sinh nhà trường đến Bản Lác, sau đó các cô đưa học sinh về nhà nghỉ Hoa Lan 2 để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, em M. cùng 14 học sinh khác thuê xe điện trốn đi tắm ở suối Mùn (xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu). Trong lúc tắm, do nam sinh không biết bơi nên xảy ra sự việc đuối nước. Học sinh cùng tham gia tắm phát hiện, gọi người cứu nhưng đã quá muộn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Mai Châu phối hợp với Viện KSND huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nam học sinh được xác định chết đuối khi đang tắm suối.

Được biết, dòng suối tại nơi phát hiện thi thể nam sinh rất sâu và đã có biển cảnh báo.

Nam sinh tử vong thương tâm khi đi ngoại khóa cùng nhà trường

Nam sinh tử vong thương tâm khi đi ngoại khóa cùng nhà trường

Thi thể một nam sinh vừa được phát hiện tại dòng suối thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

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