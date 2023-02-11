Quảng Trị: Va chạm với xe tải, người đàn ông tử vong thương tâm

Xã hội 11/02/2023 21:38

Mới đây nhất phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào lúc 9h ngày 11/2, tại khu vực gần ngã ba đường Hoàng Diệu giao Lê Duẩn (quốc lộ 1, phường Đông Giang, TP Đông Hà), xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 74H-009.74 do Phan Công T. (SN 1979, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái, di chuyển theo hướng Bắc - Nam xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 74B1-254.41 do Trần Văn B. (SN 1978, ở thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi cùng chiều.

Quảng Trị: Va chạm với xe tải, người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ Zing cho biết thêm sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy bị trượt, anh B. ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, anh B. là lao động chính trong gia đình có vợ và 3 người con nhỏ.

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