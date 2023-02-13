Sau va chạm mạnh với ô tô trên đường Hồ Chí Minh qua Đắk Lắk, hai thanh niên đi xe máy xấu số đã tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ báo Giao Thông vào khoảng 18h20 ngày 12/2, tại Km1729 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 15, xã Pơng Đ’rang, Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 47A-119.27 do tài xế Trần Văn Lâm (45 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) điều khiển di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk. Khi tới địa điểm trên, xe ô tô cua vào cây xăng bên phải đường để đổ xăng.
Lúc này, xe máy BKS 47K1- 248.12 (chưa rõ người cầm lái) trên xe có hai người gồm: Y Khuôn Niê (23 tuổi) và Y Mĩa Niê (21 tuổi, cùng ngụ ngụ thôn Cư Blang, xã Pơng Đ’rang) đi cùng chiều phía sau, do không làm chủ được tốc độ đã tông mạnh vào bên hông cửa phía bên phụ.
Thông tin từ báo VOV cho biết thêm cú va chạm mạnh khiến hai anh Y Mĩa và Y Khuôn ngã văng khỏi xe máy rơi xuống đường tử vong tại chỗ; hai phương tiện bị hư hại.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.