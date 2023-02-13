Lực lượng chức năng đang điều tra vụ bé gái 4 tuổi được gia đình trình báo đi lạc, sau nỗ lực tìm kiếm thi thể của bé gái được tìm thấy dưới sông.
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Theo thông tin từ Zing vào trưa 13/2 lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ bé gái 4 tuổi được phát hiện tử vong dưới sông.
"Gia đình cùng lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu ở dưới sông, đoạn gần khu vực UBND phường. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc", lãnh đạo UBND phường Đông Kinh cho biết.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, UBND phường Đông Kinh, cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân tìm thấy thi thể một bé gái dưới sông Kỳ Cùng, đoạn gần khu vực UBND phường.
Sau khi đưa thi thể lên và xác minh danh tính, cơ quan chức năng xác định bé gái là M.P. (4 tuổi), người được gia đình trình báo đi lạc và mất tích từ chiều 12/2.
Vụ việc đã được cơ quan điều tra địa phương thụ lý xác minh, làm rõ.