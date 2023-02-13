Thông tin MỚI vụ xe tải lật, đè xe con khiến 2 bố con tử vong

Xã hội 13/02/2023 14:38

Liên quan đến vụ xe tải lật khiến 2 bố con tử vong, chiếc xe này đã hết hạn chứng nhận kiểm định từ ngày 26/6/2022.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào tối 12/2, lực lượng CSGT Trạm Ngọc Hồi, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, tài xế Trương Thanh Tuấn (1981, trú tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe tải  biển số Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi tới đoạn qua thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum thì bất ngờ xe bị lật nghiêng ra giữa đường, đè lên chiếc xe 5 chỗ biển số tỉnh Hải Dương lưu thông chiều ngược lại.

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Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết hậu quả vụ tai nạn làm 4 người trong một gia đình đi trên xe ô tô con 34A-186.45 thương vong. Các nạn nhân gồm anh Ng.V.T. (37 tuổi) và con trai Ng.M.T. (18 tuổi) tử vong tại chỗ; 2 người bị thương là chị Nguyễn Thị Thanh K. (vợ anh T., 35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh P. (2 tuổi).

Liên quan đến vụ tại nạn này, ông Hương thông tin, vị trí tai nạn xảy ra cách dốc và đoạn cua ngoặt ở đầu cầu Đăk Pô Cô. Đối với xe ô tô tải liên quan đến vụ tai nạn thuộc công ty vận chuyển hàng chuyển phát tại Hà Nội. Ô tô tải này còn mới, còn hạn kiểm định.

Cũng theo ông Hương, ô tô con biển số 34A-186.45, qua tra cứu dữ liệu thông tin trang thông tin điện tử Cục Đăng kiểm cho thấy: Xe này đã đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S tỉnh Kon Tum; hết hạn chứng nhận kiểm định từ ngày 26/6/2022.

Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 14 triệu đồng cho gia đình người gặp nạn.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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