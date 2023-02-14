Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn

Xã hội 14/02/2023 09:30

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng nay 14/2, tại hiện trường là một mớ hỗn độn khi mảnh vỡ từ xe lẫn hành lí ở khắp mọi nơi.

Thông tin từ báo Tiền Phong vào sáng 14/2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường khẩn trương cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc giữa xe ô tô khách và xe đầu kéo xảy ra tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ô tô khách 16 chỗ bị bẹp dúm, lật ngửa bên lề đường, nhiều mảnh vụn của xe vương vãi khắp nơi.

Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 1
Người thân gục ngã trước cảnh nạn nhân ra đi - Ảnh: Zing News

Hiện thi thể của 6 nạn nhân tử nạn tại hiện trường đã được cơ quan chức năng đưa ra, bên cạnh đó còn có 2 người khác tử vong tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô khách mang BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh.

Khi đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo mang BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngửa.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách trên xe ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 2Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 3

Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 4
 Hiện trường đổ nát của vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Zingnews, "Lực lượng chức năng phải dùng cưa cắt thành xe khách, phá vỡ kính để đưa các nạn nhân ra" - ông Tiến thông tin và cho biết 12 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Hầu hết nạn nhân tử vong đều trú tại Quảng Ngãi.

Có mặt tại hiện trường, bà Võ Thị Nhương vợ của nạn nhân Đinh Văn Hai (54 tuổi, quê thành phố Quảng Ngãi), khóc nghẹn: "Ông ơi sao nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi. Sáng nay, ông sợ mẹ con tôi mất giấc ngủ, không dám gọi dậy để sửa soạn đồ cho ông đi khám bệnh. Ông lặng lẽ ra đi rồi không về nữa vậy ông ơi".

Theo con trai ông Hai, bố anh đi Đà Nẵng để khám bệnh định kỳ. Ông Hai rời nhà đi lúc 3h sáng, đến địa phận huyện Núi Thành thì bị tai nạn.

Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 5Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 6Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 7

Hiện trường tang thương vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong: Xe ô tô vỡ vụn hoàn toàn, người thân gục ngã trong đau đớn - Ảnh 8
 Lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin sau khi nắm thông tin sự việc, phòng đã cử nhiều lực lượng vào hiện trường để phục vụ công tác cấp cứu các nạn nhân bị thương và bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sau vụ tai nạn, chiếc ôtô khách hư hỏng nặng, nằm lật ngửa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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