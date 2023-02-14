Hai người phụ nữ đi xe máy đã xảy ra va chạm với xe tải vào sáng ngày 14/2 tại TP Thủ Dầu Một khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Thông tin từ báo VOV cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày trên đường Nguyễn Văn Lộng giao với đường Quốc lộ 13, đoạn qua phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong sau vụ va chạm - Ảnh: Báo VOV

Thời điểm trên, xe tải lưu thông trên đường Quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương đi TP.HCM. Khi xe lưu thông đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường Quốc lộ 13 với đường Nguyễn Văn Lộng thì tài xế cho xe ôm cua rẽ phải và xảy ra va chạm với 2 phụ nữ chở nhau trên xe máy.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm ngay sau va chạm, hai nạn nhân bị ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe máy chỉ bị hư hỏng nhẹ nằm trước đầu xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra đúng ngã ba khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

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