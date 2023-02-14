Ánh mắt vẫn chưa hết sự sợ hãi bà Lệ kể, khoảng 2h30 sáng 14/2, bà bắt xe khách đi ra khám bệnh dạ dày ở Bệnh viện Đà Nẵng (TP Đà Nẵng). Khi lên xe bà ngồi ở hàng ghế thứ 3. Chiếc xe khách trong vụ tai nạn vẫn thường hay đón bà Lệ ra Đà Nẵng khám bệnh, thường khoảng 5h sáng là đến, khám bệnh xong 13h sẽ về lại.

Theo thông tin từ báo VTC News cho biết vào trưa 14/2, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để tìm gặp những nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) giữa ô tô khách và container khiến 8 người chết. Nằm trên giường bệnh bà Lê Thị Lệ (SN 1975, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đến giờ vẫn còn đau nhức khắp cơ thể.

Tôi với một số người khác gắng gượng bò ra khỏi xe, nhiều người bị mắc kẹt đươc người dân gần đó chạy đến hỗ trợ đưa ra ngoài. Trên chuyến xe có hai mẹ con hàng xóm đi cùng với tôi và ngồi sát bên. Tôi nghe mọi người nói thì họ đã chết tại chỗ sau khi xảy ra tai nạn”, bà Lệ run run nói.

"Sáng nay, khi lên xe tôi ngủ thiếp đi, đang mơ màng thì nghe tiếng ầm rất lớn. Mở mắt tỉnh dậy cảnh tượng trước mắt tôi là nhiều hành khách máu me khắp người, kèm cả tiếng kêu cứu.

Vẫn còn 3 người đang bị thương nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo VTC News

Nằm điều trị tại bệnh viện với vết thương còn đau ở vùng ngực, bà Phạm Thị Mai (60 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết, sáng sớm 14/2 bà dẫn em ra Đà Nẵng khám bệnh, lúc chị em bà lên xe thì bên trên có khoảng hơn 20 người.



“Xe chạy được một tiếng bà vẫn còn thức và nói chuyện với tài xế. Khi cách vị trí gặp nạn khoảng 500 m thì bà chợp mắt, một chút sau bà tá hỏa nghe cái ầm. Mở nắt ra thì tá hỏa thấy một tay của tôi kẹt cứng ở ghế phía trước, xe bị lộn ngược. Xe hư hỏng, có bà ngồi bên cạnh tôi không thấy đâu.

Tôi bò ra khỏi xe qua một ô cửa kính bị vỡ, khi vừa ra khỏi xe thì thấy nhiều người chết và bị thương nặng nằm la liệt. Cảnh tượng trước mắt là máu và tiếng kêu cứu yếu ớt của một số hành khách đi cùng xe".

Trưa 14/2, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn đầu toàn công tác của Uỷ ban và các cơ quan thành viên liên quan thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nói trên đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam.

Theo ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 4h sáng 14/2 ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế khám bệnh.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách trên ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT Quảng Nam có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm các nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Phạm Đức Hậu (SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Lê Thị Sơ (SN 1970, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) Đặng Liên (SN 1962, TP.Quảng Ngãi), Đinh Văn Hai (1969, TP Quảng Ngãi), Bạch Ngọc Linh (1966, TP.Quảng Ngãi) và một người chưa xác định lai lịch.

Hai nạn nhân tử vong tại bệnh viện gồm: Trần Thị Máng (SN 1968, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) vag Nguyễn Trần Huyền Trang (SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện gồm: Lê Thị Lê (SN 1975) Phạm Thị Mơ (SN 1963), Võ Thị Thúy Trâm (SN1984), Lê Thị Tín (SN 1973), Lê Tuấn Hoa (SN 1968), Trần Thị Bông (SN 1963), Phạm Văn Ấn (SN 1962), Cao Thị Thủy, (chưa rõ năm sinh), Nguyễn Quế (SN 1963), Đinh Tám, (chưa rõ năm sinh, quê quán), Võ Thanh Lùng (SN 1997), Lê Văn Nốp (SN 1982).

Theo thông tin đăng kiểm, chủ ô tô khách BKS 76B-006.60 là xe 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu Ford. Xe có đăng ký loại hình hoạt động là xe hợp đồng, đơn vị Hợp tác xã GTVT Sơn Tịnh, có giá trị đến ngày 21/11/2023.

Xe khách 76B-006.60 thực hiện đăng kiểm lần mới nhất vào 8/11/2022 và có thời hạn đăng kiểm đến ngày 7/5/2023.

Còn xe đầu kéo BKS 92H-004.33 là của Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải, sản xuất năm 2021. Xe thực hiện đăng kiểm lần gần đây nhất là vào 4/6/2021 và có thời hạn đăng kiểm đến ngày 3/6/2023.