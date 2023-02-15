Thông tin MỚI vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân 87 tuổi bị ngưng tim

Xã hội 15/02/2023 08:57

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Thông tin từ Zing News vào tối 14/2, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết các bác sĩ đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân trong vụ tai xảy ra sáng cùng ngày khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương.

"Đến 18h, sau nhiều giờ điều trị nạn nhân Nguyễn Quế (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, Quảng Ngãi) đã ngưng tim, ngưng thở và gia đình đã xin đưa về nhà. Bệnh nhân này khi tiếp nhận bị đa chấn thương, chấn thương sọ não và nằm điều trị ở phòng hồi sức tích cực", bác sĩ Hùng nói.

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng cho hay 12 người còn lại có 2 nạn nhân trong tình trạng nặng, số còn lại vẫn điều trị với phác đồ tốt nhất.

Thông tin MỚI vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân 87 tuổi bị ngưng tim - Ảnh 1
Bệnh nhân 87 tuổi được gia đình xin đưa về nhà sau khi ngưng tim, ngưng thở - Ảnh: Zing News

Cùng ngày, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết ôtô đầu kéo có biển số đăng ký nền vàng 92H-004.33; chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH MTV vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 4/6/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D và có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6.

Sơmi rơ-moóc (chở container) có biển số đăng ký nền trắng 92R-004.69 được kiểm định lần gần nhất ngày 13/10/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D (Quảng Ngãi), có hạn kiểm định đến hết ngày 12/10.

Trong khi đó, ôtô khách có biển số đăng ký nền vàng 76B-006.60; chủ xe theo giấy đăng ký là Cao Văn Cường ở TP Quảng Ngãi; số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 16 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8/11/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S (Quảng Ngãi), có hạn kiểm định đến hết ngày 7/5.

Thông tin MỚI vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân 87 tuổi bị ngưng tim - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, như báo Người Lao Động thông tin, lúc 3 giờ 41 phút sáng 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến tài xế và 7 người trên xe khách tử vong (không kể trường hợp ông Nguyễn Quế), 13 người khác bị thương.

Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ ngồi mang BSK 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975; trú thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, chở theo 20 người xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 92H-004.33 kéo theo sơ mi rơ-mooc do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển trên đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp theo hướng từ Quốc lộ 1 đi Cảng Tam Hiệp.

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