Khoảng 23h đêm, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em tại khu vực nhà văn hóa, khi tới nơi thì phát hiện bé gái hơn 1 tuổi được bỏ lại đây cùng bức tâm thư của người mẹ.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết vào ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.

Theo đó, khoảng 23h đêm ngày 14/2, người dân sống gần nhà văn hóa xóm 9 (xã Hưng Yên Nam) nghe tiếng khóc của trẻ con nên chạy đi tìm kiếm xung quanh. Khi đến nhà văn hóa, người dân hốt hoảng khi phát hiện một bé gái bị bỏ lại trong thùng giấy caton.

Bức thư do mẹ bé gái để lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Người dân lập tức chạy lại bế cháu bé rồi dỗ dành cho đỡ khóc. Qua kiểm tra, trong thùng giấy caton còn có 2 bộ đồ kèm theo bức tâm thư của người mẹ. Trong bức thư, người mẹ viết: “Tôi là mẹ của cháu bé, xin được giấu tên. Vì hoàn cảnh không nuôi được bé, vậy tôi mong ai nhặt được cháu bé xin nuôi nấng cháu nên người. Xin cảm ơn!”.

Người dân sau đó đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương, UBND xã Hưng Yên Nam để tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.

Bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Dân Việt

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm ngay sau đó, thông tin được trình báo đến chính quyền địa phương. UBND xã Hưng Yên Nam đã đưa cháu bé đến trạm y tế để kiểm tra. Sức khỏe của cháu bé hoàn toàn bình thường. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm người thân cho cháu bé.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng trích xuất camera trên các tuyến đường để xác minh sự việc. Hiện cháu bé đang được tạm giao cho gia đình phát hiện ra cháu chăm sóc.

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