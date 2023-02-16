Người phụ nữ đi xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 6 bất ngờ bị xe đầu kéo lật, đè trúng dẫn đến tử vong.

Thông tin từ báo Giao Thông, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 15/2 tại Km 243+730P Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS 26C-100.46 kéo theo rơmóoc 26R - 005.36 đi theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi xe đi qua cầu Bản Phát, lái xe đánh lái cho xe vào cua, do không giảm tốc độ, nên theo quán tính xe bị lật sang bên phải đè vào xe máy (chưa rõ BKS) do 1 người phụ nữ điều khiển đang đi cùng chiều.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết hậu quả của tai nạn khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy và xe ô tô đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Hiện các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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